寵物走私案 53貓狗獲認領

【本報訊】水警及海關上月偵破水路走私寵物返內地案件，拘捕走私艇上兩名內地男子，追查後再搜查屯門及旺角兩間寵物酒店，拘捕負責人等共七人。事隔逾月，其中60隻獲救貓狗，53隻已獲主人或授權人認領，13隻更已交還，其餘七隻暫時無人認領；撿獲的15隻貓狗屍體，亦全部有人認領。警方繼續調查涉案寵物酒店是否參與犯案。

受害人被不良中介隱瞞

愛護動物協會、警方及三名寵物認領人或律師上周五見傳媒。事件涉及在海外留學的內地生準備返回內地居住，疑被不良中介隱瞞，以走私方法偷運在海外的寵物經香港回國團聚。警方稱，暫沒強烈證據顯示涉案寵物酒店負責人對走私寵物知情，亦暫看不到有人使用虛假文件，仍需再作深入調查。先後接收其中兩批共48隻貓狗的愛協稱，牠們經照顧後情況良好。

上月21日晚，水警與海關在長洲東南2.5海里海面截停一艘走私快艇，撿獲80箱走私貨物及四個狗籠，籠內有12隻活狗，但沒食水糧食，其間拘捕兩名內地男子。至上月26及27日，水警分別在赤柱及南丫島撿獲載有三具狗屍及12具貓屍的寵物籠。

警方調查後，聯同漁護署及愛協搜查屯門和旺角兩間寵物酒店及多個處所，拘捕四男三女（25至56歲），包括兩名寵物酒店負責人，撿獲22隻活狗及26隻活貓。案中一人已被控一項危害他人在海上安全罪，及一項殘酷對待動物罪；另一人被控一項殘酷對待動物罪，其餘七人獲保釋。