中大生藏兩支士巴拿 今認罪還柙中秋後始判

網民去年11月11日發起「大三罷」，示威者於各區堵路，其間多人被捕。一名中大工程學院四年級學生當日在上水被搜出藏有兩支士巴拿，今承認管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪。辯方求情時指，被告因受社會氣氛影響而犯案，原本是家中脫貧希望，惟現因本案而前途受阻，已得到重大教訓，冀法庭輕判。主任裁判官蘇文隆將案件押後至下月19日判刑，以待索取感化及社會服務令等多份報告，並下令被告還柙，被告只能在收押所內度中秋。

被告吳敦義（21歲）今在粉嶺裁判法院認罪，控罪指他於去年11月11日在上水智昌路管有兩支士巴拿，企圖作非法用途。

辯方求情時透露，被告是虔誠基督徒，現於中文大學工程學院就讀四年級。辯方指，被告自小品學兼優，其父母因疫情失業，被告須半工讀，打兩份工幫補家計，但他依然在系內名列前茅，學業成績沒受絲毫影響。

辯方又指，被告原本是家中脫貧希望，惟預計會因本案留有案底，對其工程師生涯造成負面影響。而且被告被捕至今近一年，須面對巨大精神壓力，已上了人生寶貴一課，得到相當大的教訓。辯方又呈上分別由被告親友、女友、中學副校長、牧師及僱主撰寫的求情信，指被告本性善良、熱愛社會、有責任心，家人支持他改過，案發後曾為他輔導。

辯方強調，被告因受社會氣氛影響，一時衝動下犯案，現已感到非常後悔。而涉案士巴拿在被告背囊內搜出，案中沒人受傷或受驚，亦沒造成財物損失。辯方希望法庭念在被告年輕，亦沒有案底，可給予他改過機會，判處非即時監禁，讓他將來可以知識改變社會；若收監的話，恐會嚴重打擊其學業及前途。

蘇官最終下令為被告索取感化、社會服務令、勞教中心及青少年罪犯評估專案小組報告，其間被告須還柙。

案情指，當日有示威者在上水多處設路障堵路。早上7時21分，警員發現被告形迹可疑，遂上前截查，在其背囊搜出涉案兩支士巴拿、一樽清潔劑、一對勞工手套、一樽綠色油漆等。被告被捕後，警誡下保持緘默。

【案件編號：FLCC890/20】

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