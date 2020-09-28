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中大生藏兩支士巴拿 今認罪還柙中秋後始判

1小時前
主任裁判官蘇文隆

網民去年11月11日發起「大三罷」，示威者於各區堵路，其間多人被捕。一名中大工程學院四年級學生當日在上水被搜出藏有兩支士巴拿，今承認管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪。辯方求情時指，被告因受社會氣氛影響而犯案，原本是家中脫貧希望，惟現因本案而前途受阻，已得到重大教訓，冀法庭輕判。主任裁判官蘇文隆將案件押後至下月19日判刑，以待索取感化及社會服務令等多份報告，並下令被告還柙，被告只能在收押所內度中秋。

被告吳敦義（21歲）今在粉嶺裁判法院認罪，控罪指他於去年11月11日在上水智昌路管有兩支士巴拿，企圖作非法用途。

辯方求情時透露，被告是虔誠基督徒，現於中文大學工程學院就讀四年級。辯方指，被告自小品學兼優，其父母因疫情失業，被告須半工讀，打兩份工幫補家計，但他依然在系內名列前茅，學業成績沒受絲毫影響。

辯方又指，被告原本是家中脫貧希望，惟預計會因本案留有案底，對其工程師生涯造成負面影響。而且被告被捕至今近一年，須面對巨大精神壓力，已上了人生寶貴一課，得到相當大的教訓。辯方又呈上分別由被告親友、女友、中學副校長、牧師及僱主撰寫的求情信，指被告本性善良、熱愛社會、有責任心，家人支持他改過，案發後曾為他輔導。

辯方強調，被告因受社會氣氛影響，一時衝動下犯案，現已感到非常後悔。而涉案士巴拿在被告背囊內搜出，案中沒人受傷或受驚，亦沒造成財物損失。辯方希望法庭念在被告年輕，亦沒有案底，可給予他改過機會，判處非即時監禁，讓他將來可以知識改變社會；若收監的話，恐會嚴重打擊其學業及前途。

蘇官最終下令為被告索取感化、社會服務令、勞教中心及青少年罪犯評估專案小組報告，其間被告須還柙。

案情指，當日有示威者在上水多處設路障堵路。早上7時21分，警員發現被告形迹可疑，遂上前截查，在其背囊搜出涉案兩支士巴拿、一樽清潔劑、一對勞工手套、一樽綠色油漆等。被告被捕後，警誡下保持緘默。

【案件編號：FLCC890/20】

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主任裁判官蘇文隆士巴拿管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪
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