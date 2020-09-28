藍絲闖港大｜校方重新收緊校園出入控制 學生會號召明重建連儂牆

一批中年男女日前闖入港大校園，撕毀連儂牆及學生會大樓的文宣，又推倒學生會旗幟，港大行政及財務副校長羅哲基周一（28日）向全體學生及職員發電郵，稱鑑於近日情況，管理層決定重啟較嚴格的校園出入控制措施。另港大學生會發起「重建港大連儂牆」活動，呼籲同學周二下午1時自備文宣，到大學街上層重建連儂牆。

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保安將隨機抽查進入校園人士隨身物品

羅哲基於電郵中表示，學生及職員於任何入口進入校園均須帶備有效學生證或職員證，保安人員將按需要檢查，而訪客則須提供相關文件，未能提供者或需提供個人資料作紀錄；保安員亦會隨機抽查進入校園人士的隨身物品，以上措施亦涵蓋駕駛人士。

羅又稱，會繼續檢視相關安排，有需要時會作出修改。

學生會會長：若學生職員持有效證件不會被搜

港大學生會會長葉芷琳表示，以上措施已於即晚實施。她稱早前反修例運動期間，校方曾收緊校園出入控制，暑假時已放寛，今次因日前破壞事件而再次收緊。

葉芷琳續指，若學生及職員持有效證件，不會被搜袋，保安員會視乎訪客進入原因而決定是否放行。

日前警方表示已就破壞事件主動聯絡港大了解，葉芷琳稱，校方並沒有報警，又引述校方指警方只是查詢校方如何處理，相信不會進入校園調查及搜證。

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