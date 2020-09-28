果燃台直擊︱傘運6周年網民號召太古廣場和你shop 「lunch哥」唱半首《榮光》數十警即闖商場驅市民

2014年，港人為爭取「真普選」發起歷時79天的「雨傘運動」，佔領中環、旺角及銅鑼灣的主要道路，要求中央及香港政府回應訴求，惜最終以清場落幕，社運氣氛一度低沉。惟去年港府硬推「送中惡法」，再次爆起港人怒憤，爆發「反送中」運動，社運人士更吸取「雨傘運動」教訓，提出「和勇不分」、「無大台」等流水式抗爭策略。6年前的今天，第一顆催淚彈落下夏慤道；6年後的今天，爭取民主的港人再重聚，盼「念念不忘，必有迴響」。

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【1940】在場的傳媒聯絡隊警員，一度表示在場有沒有《蘋果》等記者，但未知原因，而警員開始搜查在場傳媒的證件及身份。警員在檢查記者是否有在政府新聞處的新聞發佈系統登記。而包括David在內有數名市民都被警員包圍在封鎖線內。

【1935】David與其朋友在太古廣場中庭唱《願榮光歸香港》。之後大批警員進入太古廣場內，並在中庭拉起橙帶的封鎖線，亦有警員走上其他樓層趕走市民。

【1925】「lunch哥」David早前在facebook表示，因為需要到警署報到而遲到，而他至約7時多才到達太古廣場。David接受採訪表示，自己在當年仍是小學生，是經過去年的反送中運動才了解當年9.28所發生的事。對於今日活動沒有太多人出席，David指市民不一定是遺忘了抗爭，只是因為疫情影響，部份市民仍擔心受感染，對於周四會否有很多人站出來，David表示難以預計。至於有關近日網上的批評，David表示自己不打算回應，又指不想破壞運動的氣氛，他又指每個人有自己的抗爭方法，而自己會繼續做自己認為正確的事。

【1910】太古廣場的三樓商場，有3名便衣警員現場拍攝在場人士，包括記者，引起一陣騷動，其中一名警員出示委任證，並要求市民與他們保持距離。

【1900】太古廣場內有人帶頭叫「光復香港，時代革命」口號，有人和應，亦有人唱《願榮光歸香港》。警車上約20名警員一度在太古廣場外戒備，但未有進入商場內，之後警員冒雨返回警車。

【1800】在5時58分，是6年前警方向手無寸鐵市民開槍一刻，在一片滂沱大雨下，沒有人在夏慤道停留默哀。但「lunch哥」發起今天傍晚6時半在金鐘太古廣場「和你shop & play」活動，已有十數記者在現場等候採訪。4輛警車也在太古廣場外停泊戒備。

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