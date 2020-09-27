蘋論 ：馬官的聲明平息不了土共的圍攻（盧峯）

終審法院首席大法官馬道立罕有的發表公開聲明反駁社會上對法官的指控，又花了不少篇幅闡述司法獨立原則及該如何運作；可是土共政團、在港官媒不收貨，對馬官、本地法院、法官繼續窮追猛打。他們有的指馬官在推搪迴避，有的則指香港司法機構想僭奪人大常委會的法律解釋權。他們認為，香港司法機關必須改革，包括成立甚麼量刑委員會，加強對法官言行以及裁決的監察，設立機制調查及跟進對法官的投訴……等。可以說，馬官的努力是白費了，沒能打動殺氣騰騰的土共政團及香港官媒。

批鬥至法官學懂按上意判刑

為甚麼土共、官媒對司法機構死咬不放，誓要打開缺口呢？把玄機說得最坦白直接的不是別人，而是外界看來沒有那麼「左口左面」的前立法會主席曾鈺成。這位道行甚高經常以親中陣營溫和派臉孔出現的曾主席星期六接受訪問時就馬官的聲明說了不少話，例如指成立量刑委員會可能影響司法獨立。但最可圈可點的幾句說話是：中央有些人對司法機構或部份法官失去信心，所以法院方面要想辦法重建民眾、中央對香港司法制度的信心，提高處理法官投訴的透明度之類。

不知道曾前主席所謂提高處理法官投訴透明度是不是要搞一個甚麼獨立法官投訴委員會，把被建制派政團投訴的法官來個「公審」以決定他們能否留任，但曾主席說漏了嘴的是：中央有人對司法機構、部份法官缺乏信心。土共政團及本地官媒之所以堅持要整治法院，把它說要鏟除的「大山」反映的正正是中央某些人對香港法院法官根本不放心，所以不管馬官說甚麼或怎樣解釋司法獨立原則都不管用，都不能擺脫政治干擾與壓力。只有當馬官及其他法官學懂揣摩上意（中央某些人的意見），按「上意」審理案件及判刑，中央某些人才會放心，對法院、法官的投訴批評才有可能停止。

老實說，中央某些人對香港法官、法院不放心或沒信心並不是偶然的事，因為中共官員早已習慣控制一切，總要預先知道事情的結果，不能容忍出乎意料的情況。對中共而言，任何選舉都必須預先知道結果，此所以內地實行的選舉都預先好挑選當選人及安排得票率，選前層層傳達以保障不出甚麼差錯，確保預定的人順利當選。

批鬥至再沒令京官意外的裁決

北京高官們一直想把這一套用在香港。九七後市民力爭行政長官普選，最終人大常委會拍板定案的正是一個預先作篩選的方案，能出線的候選人都得是北京屬意的人選，否則連入閘也不可能。這才是北京心目中的選舉，港人只有抬轎的份兒，選舉結果則是在中央某些人掌握之中，不會出甚麼意外或亂子。

到現在北京要在香港落實全面管治權，全盤否定三權分立，強調行政、立法、司法三權互相配合，並以行政長官為超然於一切的核心。在這樣的新思維、新策略下，《基本法》有關司法獨立的論述在京官眼中已不合時宜，香港法院、法官可以獨立作裁決的傳統已不符合新常態；再加上部份法官居然一再作出不合上意甚至挑戰京官意思的裁決，例如判決被控暴動罪的青年人無罪，例如對某些定罪的年輕被告作輕判而不是重判以殺雞儆猴，北京及土共政團更不能不出手。

事實上對他們而言，本地法院、法官沒弄懂中央想法並作出跟京官、土共心意相違背的裁決實屬錯誤，甚至是在以司法獨立為盾牌挑戰中央權力，因此必須好好整頓及教訓，令他們不能也不敢再以司法獨立作護身符。偏偏馬官的一紙聲明還在堅持司法獨立的原則，繼續漠視政治形勢與京官的意旨，官媒、土共們怎麼肯放過馬官及法院，怎會不繼續窮追猛打？

北京炮製港版國安法列明由特首指定審理國安法案件的法官，目的正是要打破缺口令明白上意的文化進入司法制度。有了這個缺口後，官媒、土共政團自然想再進一步，要法院、法官在其他案件都學懂揣摩上意，確保重要案件的裁決都符合北京的意見，不再出現令京官們意外的判決。只有到這個地步，官媒、土共政團對法院的圍攻才會告一段落。

盧峯

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