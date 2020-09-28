Netflix為甚麼公然撒謊？（長平）

作為演員，劉亦菲支持香港警察的方式，是在社交媒體轉發《人民日報》帖文；作為作家，劉慈欣支持中國政府打壓新疆少數民族，則給出了更多的辯護：「如果有這些事情，那也是政府為了發展經濟，幫助他們脫貧致富」；「如果政府放鬆對國家的管控，那後果將很可怕」。

劉慈欣是中國最有影響力的科幻小說作家。2015年，他的作品《三體》獲得被稱為科幻界最高榮譽的雨果獎（Hugo Award）。

2019年，中國政府在新疆興建「再教育營」，關押上百萬維吾爾人及穆斯林，舉世震驚。在此期間，劉慈欣接受《紐約客》記者訪問表達了上述支持。

本月初，美國Netflix公司宣佈，將把《三體》改編為英文版的電視劇，劉慈欣將任制片顧問。五名參議員致信Netflix管理層，認為該公司對劉慈欣作品的改編等同於將中國政府新疆暴行「常態化」：「鑑於新疆發生的暴行，任何只顧本公司利益的決策都等於同謀犯罪。」參議員們要求Netflix「認真考慮向劉慈欣提供影視平台所產生的影響。」

Netflix全球公共關係副總監Dean Garfield回應說：「我們不認同他（有關新疆）的言論，而那些言論和他的小說以及我們這部電視劇並沒有任何關係。」

劉慈欣作品含集體專制思維

Netflix竟然知道不支持打壓少數民族，真是了不起！然而，就在這麼低層次的道德立場上，Netflix也要攜帶一半的謊言：劉慈欣的政治立場真的跟他的作品沒關係嗎？

劉慈欣有時也迴避談論政治話題，但是更多的時候，他積極地闡釋作品中涉及的政治倫理。他的科幻小說中無處不在的蘇聯模式重工業膜拜、集體專制思維和社會達爾文主義價值觀，一直受到爭議。

《三體》的核心理論就是所謂黑暗森林法則：「宇宙就是一座黑暗森林，每個文明都是帶槍的獵人……如果他發現了別的生命……能做的只有一件事：開槍消滅之。」

已有諸多論者指出，這種法則類似於百多年前德國地理學家拉采爾提出的「生存空間」理論。拉采爾認為，每個國家都像是具生命的有機體，如同生物一樣，需要一定的生存空間，一個健全的國家透過擴張領土來增加生存空間是必然的現象。這種理論成為德國納粹主義和日本軍國主義的意識形態原則。

對於這些批評，劉慈欣並沒否認，而是宣稱自己是個瘋狂的技術主義者，相信技術能解決一切問題。技術主義本身也是一種政治謊言。它鼓吹人們不關心政治公正，而專注於技術發展。中共擁有了技術，當然不是用來解決劉慈欣口中的「一切問題」，而是解決自己的問題—如何控制社會，維持統治。

2007年，在和科幻文藝研究者江曉原教授的對話中，劉慈欣認為為了所謂人類的整體利益，比如在大災難求生存，可以在人腦中植入晶片來控制自由意志。在對話現場，他甚至指着身邊的女記者提出一個問題：「假如人類世界只剩你我她了，我們三個攜帶着人類文明的一切。而咱倆必須吃了她才能生存下去，你吃嗎？」他的答案顯而易見：他會毫不猶豫地吃掉女記者。

正如論者指出，三體人與中共宣傳中的帝國主義者有相似之處。無論是1949年鎮壓「反革命」，1989年屠殺和平抗議的學生和市民，還是2020年實施港版國安法，中共的理由都是國家到了危急關頭，不得不堅決地採取果斷措施，「犧牲部份保留整體」、「犧牲個體完善集體」。

2019年，根據劉慈欣小說改編、並由他擔任監製的電影《流浪地球》宣揚中共成為世界科技領先強國，而且在人類出現危機時率領全世界拯救地球。《流浪地球》成為中國成功的宣傳大片，宣傳部門要求各地組織觀看，國家電影局為《流浪地球》在北京召開「慶功宴」。Netflix對此不可能不了解。也許，這也是它想要追求的票房成就？