麥包稱墮騙案再遭滋擾 官裁定與訟雙方皆敗訴

前無綫電視藝人「麥包」麥長青偕妻於2014年與朋友合資逾400萬元炒賣iPhone，聲稱遭友人詐騙，友人更疑動用另一客戶的資金向麥還款，導致該客戶派員到無綫向麥追債滋擾，甚至令麥的代言人合約亦遭終止。麥早前入稟高等法院申請禁制令，要求停止騷擾行為，而被告客戶則向麥反申索118萬元。案件早前審結，法官今頒下判詞，裁定雙方皆敗訴，各須向對方支付敗訴那部份的訟費。

麥長青為本案原告，而黃美芳以及由黃擔任董事及股東的天時達（香港）有限公司則分別為本案首被告與次被告。麥長青今午沒有到庭領取判詞，而被告黃女士則指對原告敗訴覺得「非常之OK」，至於反索償失敗則考慮上訴。對於法官認為她從商多年，沒理由如此被騙，黃重申：「我係俾人呃㗎！」

據庭上證供指，麥妻林孜於2014年9月透過友人吳志豪，斥資160萬元炒iPhone。林賺得3.5萬元甜頭後，再聯同友人與吳合資443萬元，打算再下一城，卻疑遭吳詐騙。當麥長青代妻出頭要求吳退款時，吳疑以「數冚數」方式動用被告資金向麥還款。

據麥指，吳起初向他交出一張118萬元的支票，而有關支票的戶口由次被告持有，並由首被告簽發，但支票彈票。吳後來將118萬元直接存進麥的戶口。而麥妻於去年1月就騙案報警，同年4月開始不斷收到電話滋擾，對方聲稱是代首被告向她追債，要求麥妻還錢。

麥於庭上作供時曾一度情緒激動，透露事發後來自公司的收入大減，只能在綜藝節目中擔任無酬勞的嘉賓，又舉例稱出席「Do姐有問題」節目僅收到500元利是。他在庭上自言：「我由十線九線爬上嚟，我冇得罪你哋㗎！我未到高峰㗎，係你哋拉我落嚟！」

麥強調自己非常珍惜每個工作機會，不敢行差踏錯，又指自己每套戲亦「演到盡」，「你唔知我嘅辛苦」，又指經歷此事後，他於無綫的收入大減。

【案件編號：HCA254/16】

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