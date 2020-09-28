武漢肺炎︱街市魚檔共用毛巾易播毒 港大倡提供紙巾 籲市民勿摸海鮮

本港第三波疫情期間，多位確診者為街市檔販，港大微生物學系講座教授袁國勇曾指出，魚檔環境濕冷，冰塊和水可令病毒存活逾1周，再經人或老鼠傳播，情況與武漢、北京及大連海鮮市場爆發相若。《港大抗疫最前線》團隊日前走訪本港多個街市，發現不少魚檔將毛巾懸掛於攤位，供顧客在挑選魚之後抹手，憂慮此做法有交叉感染風險，建議魚檔提供紙巾，並呼籲市民不要直接接觸街市海鮮。

袁教授強調，魚檔掛出的毛巾每日會被大批市民用作摸魚後擦乾手，如當中一人染病，便可令病毒附在該條毛巾上，導致更多客人感染，認為是其中一個造成多個街市爆發疫情的原因。他呼籲市民到街市時不要觸摸魚類或任何海鮮，有需要時用紙巾擦乾手。

《港大抗疫最前線》團隊表示，8月初香港多個街市疫情爆發，包括紅磡和土瓜灣街市共有10多名檔販確診，包括魚檔攤販，但由於街市在專家視察採樣之前已進行清潔，街市的環境樣本均呈陰性，無法確認病毒源頭。港大微生物學系講座教授袁國勇當時視察後估計，有患者帶病毒入內，而因魚檔潮濕和低溫，讓病毒可長時間存活，經觸摸或動物而擴散；港大感染及傳染病中心總監何栢良亦曾在商台呼籲長者避免到街市，盡量不要觸摸乾濕貨，亦要避免現金找續。

有市民向港大抗疫團隊指出，觀察到不少魚檔將毛巾或布懸掛在魚檔前，方便顧客揀完魚用來抹手，擔心會成為傳播病毒的溫床。《港大抗疫最前線》團隊遂在9月24日走訪中西區、油尖旺區和葵青區共4個街市的魚檔，發現其中3個街市內大部份魚販的確會提供共用毛巾，大多數顧客亦會直接用手接觸魚身挑選，部份人亦會順手拿共用毛巾擦手，一個上午時分毛巾已被多人使用，有污漬附着，部份更已發黑。

團隊又發現，在青衣一個街市，有攤販不戴口罩為顧客揀魚，團隊建議魚檔應提供一次性紙巾給顧客擦手，減少交叉感染風險，袁國勇表示，最理想是不要觸摸海鮮，一定要將魚徹底煮熟才食用，並減少生食、熟食及廚具之間的交叉感染。

袁國勇教授以電郵回覆《蘋果》時強調，魚檔掛出的毛巾每日會被非常多市民用作摸魚後擦乾手，如當中有一人染病，便可以令病毒依附在該條毛巾，及後導致更多客人感染，他認為是其中一個造成多個街市爆發疫情的原因。他呼籲市民到街市時不要觸摸魚類或任何海鮮，有需要時用紙巾擦乾手。

有魚檔提醒顧客勿摸魚或自備毛巾

油尖旺一個街市魚檔檔主劉太在攤位前擺上了「請勿接觸，保持清潔」的字樣，並附有英文提示，劉太接受團隊訪問時稱，自己經營魚檔十幾年，一直認為共用毛巾被很多顧客使用，有很多菌，有時毛巾跌在地下，又撿起來繼續給客人用，認為十分「污糟」，故她的攤位從不提供毛巾，「除非可以做到每個鐘消毒一次（毛巾），但好難做到，一般都是一日洗一次」。她又會叫顧客不要觸摸魚，或者自備毛巾。

香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，較少聽聞街市魚檔會掛毛巾供客人使用，認為感覺十分不衞生，「個個都去摸吓梗係污糟，可能個別魚檔先會」。他又指，自疫情以來一直呼籲市民不要「摸魚」，但可能有長者改不了習慣，「總係要摸吓條魚先安心，驚魚販呃佢咁，但摸完手又腥又會沾到啲魚鱗」。他認為，魚檔放一桶水供客人洗手可能較好，惟始終最希望客人戒掉摸魚、揀魚動作。

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