民陣上訴失敗 10.1《蘋果》落廣告提醒市民毋忘12港人

兩大主題公園甚至黃大仙廟均陸續重開，惟市民上街表達訴求仍未有期，甚至被定性為「非法集結」，警方第二年向民陣10.1遊行發反對通知書，原擬本周四舉行的「毋忘義士 釋放十二」大遊行今晚（28日）被公眾集會及遊行上訴委員會裁定上訴失敗，維持原判反對遊行。

民陣召集人岑子杰聆訊後稱，抗疫已成為林鄭政治打壓最好的工具，指疫情期間港人已再沒任何訴求能透過遊行集會表達，又呼籲全港市民要小心，指政府已完全不合理地濫用599G條例，「任何人係街上都有危險」。

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岑子杰指，雖然民陣未能成功舉辦遊行，但仍希望港人訴求能得以繼續表達，又指五大訴求至今日仍未得到回應，12名拘留在內地的手足更是現時港人最重視的事情：「香港人應該交返畀香港人處理。」不應無理無限期拘押在內地。

岑續指，民陣10月1日將會在《蘋果日報》落廣告，提醒市民毋忘12港人。屆時市民可剪下報紙中的一個位置，掛在身上並穿上黑衣，讓其他人知道港人未忘12位手足，「希望大家可以用盡方法表達訴求」，重申遊行集會只是其中的表達方法。

質疑警用盡方法獲取遊行人士所有資料

岑子杰表示，不能估計林鄭政府及警察會借疫情打壓到何時，但民陣將會繼續申請遊行，直至申請成功，又指：「（遊行集會）權利係屬於港人，我哋只有履行我哋嘅權力，先會知我哋權力嘅失去。」他引述食衞局稱，所有事情都要因疫情適應新常態，但遊行集會卻未有包括在內，「正正係香港的荒謬」。

岑又引述陳皓桓在聆訊上質問警方何時才會批出不反對通知書，而警方卻反舉主題公園現時均以實名登記，稱一旦爆疫即可追蹤感染源頭。岑形容，警方說法非常危險，猶如想用盡方法獲取遊行人士的所有資料。

民陣召集接班人未定 岑：不論身份仍與港人共同抗爭

是次遊行申請是岑子杰及陳皓桓作為正副召集人的最後一次，惟他沒有正面回應接班人名單，僅指民陣會繼續申請遊行，為港人的人權、民主、自由堅持下去，而自己不論是甚麼身份，仍會與香港人繼續抗爭及面對打壓。

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