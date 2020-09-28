【本報訊】本港自2006年後已再沒有本地造紙廠，環保署兩年前公開招標在香港設廢紙回收再造紙廠，惟至近期有觸礁迹象。有回收業人士透露，再造紙廠可能要重新招標，因為署方最近向他們打探競投紙漿廠意欲，意味有意把造紙廠工程分拆再進行競投。

環保署2018年9月批出環保園四幅相連地段租約，面積共兩公頃以發展廢紙回收再造設施，是本地造紙廠2006年關閉後，首家在港成立的廢紙回收再造廠。當時由Rocsky International Limited投得，租約為期20年，月租近40萬元。項目原定去年開始設計和動工，預計2023年能投入運作，處理量每年30萬公噸，約為本港廢紙回收總量三分之一。

負責人︰要等通關

消息透露，環保署推行紙廠時，因未有相關的電纜配套，最終計算成本後，或需耗費過億元，遲遲未見開始工程，業界估計承辦商已放棄了工程，環保署或需為廢紙回收再造設施重新招標。本報向環保署查詢，署方並無否認事件，但未有確實透露承辦商是否已正式退出，僅表示環保園的租戶若未能如期投產，或租戶不能滿足租約要求，署方一般都會按租約跟進和處理。至於該廢紙回收再造設施的租約事宜，現階段未有更多資料可以提供。

為環保園供電的中電發言人則回覆稱，2018年底接獲屯門環保園內一間公司查詢大幅增加電力供應的技術要求。2019年初，環保園就有關要求安排三方會議，包括園方、該公司及中電的代表。其後經環保園與中電多番商討後，環保園提出由園方提供地方予中電增建供電設備，以支援環保園未來發展所帶來的電力需求。中電現正等待相關政府部門審批此項計劃，倘若獲得批准，中電將會開展相關工程以支援環保園區新增的電力需求。中電至今未接獲該公司相關增加供電的正式申請。

環保署網站顯示，涉事公司Rocsky International Limited地址位於英屬處女群島（BVI），2018年與環保署簽約的Rocsky代表之一是香港環保回收業總商會副主席羅耀榮。翻查公司註冊處資料，2019年1月一間原本名為「萬高國際（亞洲）有限公司」的公司改名為「Rocsky International Limited」。羅耀榮2018年曾承認自己為回收紙廠的合夥人之一，其兄香港環保回收業總商會主席羅耀荃則稱相信中標的是中資公司，但無透露更多投資者背景。

本報致電羅耀榮求證事件，惟羅僅稱因疫情關係很多事情仍未確定，「要等通返關」。本報亦按環保園網站的租戶資料嘗試致電求證，但無人接聽電話；環保園管理處職員則只稱該公司沒有在園內設辦公室。

署方問業界投標意向

環保廢料再造業總會會長劉耀成稱，環保署8月曾諮詢回收業界，詢問若今年底或明年年初為環保園招標紙漿廠，業界會否有興趣投標，「面積細過𠵱家紙廠一半，但我都覺得奇怪，如果有紙廠，點解仲要招標紙漿廠呢？我諗紙廠可能都有機會停。」

紙廠原定2019年開始設計和動工，記者日前到環保園了解，發現原本擬建設廢紙回收再造設施的P1、P5、P6及P7地段仍是空地一片，無動工迹象。過去十多年，香港缺乏本地回收再造紙廠，只能將廢紙出口到外地再造，但因內地一直收緊廢紙進口門檻，令回收價不斷下滑，2017年更一度出現「廢紙圍城」危機。

環保署9月中公佈以服務合約形式聘請17個承辦商，9月18日開始在全港提供廢紙收集及回收服務。綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，經歷過去兩年紙價跌盪，街舖回收店陸續倒閉，失去回收網絡，要再開業便難，亦會打斷整條回收鏈，傷及廢紙回收產業。隨着內地預計年底收緊廢紙進口門檻，香港要尋求長遠解決方案，包括盡早重推廢物收費以及在本地設置廢紙再造場。