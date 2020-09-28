【本報訊】一批鄉音大媽大叔前晚浩浩蕩蕩闖進香港大學校園，撕毀四幅連儂牆，又推倒學生會旗幟，高呼：「唔希望自己嘅仔女喺咁唔乾淨嘅大學入面讀書」，更拍下「偉大戰績」放上網，多名在場港大保安未有制止。有學生事後趕到現場，對破壞行為感憤怒，並斥：「都唔知班保安係度做緊咩」。港大學生會強烈譴責事件，明天將重建連儂牆。

前晚事發後，有港大學生趕赴現場，惟破壞者已揚長而去，遂留低清理垃圾，該學生表明喜愛港大，哽咽斥責：「佢哋（藍絲）成日話『唔好攪亂人地生活，唔好周圍破壞』，但點解佢哋又做緊呢啲咁可惡既事情呢？殺人放火金腰帶！」另有同學修復部份連儂牆，坦言對保安的不作為感憤怒。

昨晨本報記者再到場了解，至少兩名非裔保安在港鐵香港大學站出口位置站崗，他們大聲喝止記者採訪，更拍打記者手部，態度惡劣。記者要求與其上司理論，但等了約20分鐘仍未見人。

明午重建連儂牆

據悉，港大去年就抗爭運動加強保安，有傳聘請外籍保安花費逾百萬元。港大學生會會長葉芷琳直言：「完全唔理解校方點解要用咁大筆錢去請啲做唔到嘢嘅保安」，又透露兩個多月前也有人撕毀連儂牆，事後她與保安部面談，對方指「會盡力改善」，惟前晚又發生同類事件。葉又斥該批藍絲對學生惡言相向，撕毀校園財產，更將破壞片段放上網，對此感極度憤怒，予以強烈譴責。學生會成員昨已重新掛回學生會旗幟，明午會重建連儂牆，呼籲同學參與。

市民陳先生居於港大附近，亦曾在港大就讀課程，前晚從網上新聞獲知事件。陳先生指「呢度係港大地方，唔理係破壞連儂牆，或其他嘢都好，點解保安唔做嘢？好彩港大話保留追究責任。但呢度咁多CCTV，保安見到都畀佢哋（破壞者）走，冇可能咁樣做法！」

據悉，港大昨未有報警求助。但警方指留意到網上流傳在薄扶林道一大學校園內發生的片段，已主動聯絡相關院校了解情況。對於校方是否未有主動報警，港大發言人只重申，前晚約7時30多人從地鐵站走到大學街，撕除一批海報，當大學增援保安到場時，他們已陸續離開。

校方表示對同類破壞行徑屢次在校園發生深感遺憾，強調任何組織或人士都不應擅自破壞校園設施及陳設物。校方正檢視事件及校園管理和保安措施，不排除向涉事人士追究責任。