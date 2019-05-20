傳北京擬規定美外交官見香港官員須批准 鍾國斌通報獲邀後被告知不宜會面

中美關係日益緊張，《南華早報》報道，中央政府擬對美國採取反制措施，規定美國駐港外交官必須獲中國外交部批准，才可與本港政府官員、教育機構和社團組織人士會面。有建制派議員認為，在新規定下，如政黨人士有需要與美國官員會面，「出於禮貌」應主動向中國外交部申報。報道亦引述美國國務院發言人回應，批評中央政府最新措施進一步證明，北京多年來廢除港澳自治權，並一手摧毀其蓬勃發展。

報道引述內部文件指，新措施規定美國駐香港總領事、其繼任人或代表成員，如需到訪任何內地和本港政府機構，或與相關人員會面前，必須先獲中國外交部駐香港特派員公署批准，會面形式包括任何正式、私人、社交和網上會議。文件訂明，除了政府機構外，本港和內地任何公營或私營教育機構、學會亦被納入規定。

鍾國斌引述駐港特派員：報復美方限制境內活動

報道引述自由黨立法會議員鍾國斌指，早前獲美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）邀約私下會面，討論本港最新發展。他指，出於禮貌主動通報中國外交部駐香港特派員公署，兩周前獲對方通知，「現在不是適當時候見面」。鍾引述特派員指，在新規定下，美國駐香港總領事館與香港政黨成員見面前，都要先通知公署，明言「是為了對付美國限制中國外交官在美國境內活動而採取的報復措施」。

民建聯主席李慧琼亦指，鑑於中美關係日益緊張，即使駐港美國外交官提出會面，亦應待中美關係改善才赴約，「這樣做會更好」。

但非建制派議員則持相反意見。報道引述公民黨立法會議員楊岳橋指，申報機制是針對美國外交官，他們無須遵守規定。公民黨主席梁家傑質疑，如新規定屬實，香港難以維持亞洲國際城市地位。

楊岳橋接受《蘋果》查詢時指，至今未有從美國外交官員聽到過相關訊息，亦不知今次傳聞是否屬外交之間的要求，他稱：「總之呢個唔係一個法律，如果佢（中國）希望香港仲係一個國際城巿，而家咁樣（傳聞中做法）對本地無論乜嘢背景嘅政治人物與外國交流增加咁多規限，係無助於維持香港嘅國際地位。」

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