全城禁聚︱政府擬豁免宗教活動限制 許樹昌：須嚴格限人數

武漢肺炎疫情持續緩和，新個案連續8天錄單位數，只有1宗為本地源頭不明個案，公眾關注周四中秋節及10.1長假期能否放寬限聚令。《星島日報》及無綫新聞今日引述消息稱，港府今周會探討可否豁免宗教活動或放寬個別團體活動限制。政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學學系系主任許樹昌認為可以考慮，但應局部開放，及要嚴格限制人數、要求出席者戴口罩。

據兩間傳媒報道，政府考慮在中秋節後，即最快本周五，才放寬限聚令；當局暫時只探討豁免宗教活動、放寬個別團體活動限制，但限聚令或仍維持4人，「以謹慎為重」。

許樹昌今早在電台節目指出，因目前仍有源頭不明個案，暫時不應放鬆食肆限制等措施，大型活動亦不應舉辦。至於宗教聚會，他認為可考慮局部開放，但前提是政府要限制人數，及要求出席者戴口罩。

他在另一場合補充指，宗教活動人數或可限制在20至50人，但要坐得疏落，這樣爆發風險會減低。但若放寬體育活動，因難以要求戴口罩，人與人之間或有身體接觸、碰撞，噴飛沫的機會較高，不宜過度放寬。

《蘋果》正向政府查詢。

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