車堵科學園路 兩被告不認罪受審

去年11月有人發起「大三罷」行動，其間兩輛輕型貨車被發現橫泊在沙田科學園路堵塞交通，並有人設置路障阻止車輛駛過。懷疑涉案兩車的司機及乘客共8人事後被控在公眾地方造成阻礙等罪，其中6人早前認罪或獲准簽保守行為，餘下兩被告否認控罪，案件今開審。當日聲稱被阻之的士司機供稱，一輛堵路的白色輕型貨車在警方到場前已經駛離；而在辯方質疑下，他坦承不清楚路障後方的情況，「睇到，但唔係好留意」。

控方今以兩名警員證人的身份敏感為由，向法庭申請匿名令及使用特別通道，獲裁判官李志豪批准。兩人分別為署理警長A及警長B，據悉他們隸屬飛虎隊，當日在現場截停兩名被告。

兩被告分別為學生潘凱玲（22歲）及售貨員范瑞祐（29歲），他們被控於去年11月13日在沙田白石角科學園路留下欄杆、巴士站牌及兩輛輕型貨車等物，被控在公眾地方造成阻礙罪。潘另被指管有一個士巴拿，遭控以管有非法用途工具意圖作非法用途罪。

的士司機李日輝（譯音）出庭供稱，當日清晨駛入科學園路，初時仍可緩緩前進，但其後越來越慢，至約6時許其的士在科學園路口被雜物築起的路障阻礙。他憶述的士與路障相距約4至5個車位，兩者之間有一輛紅色車，紅車旁另有一輛金色車。李同意辯方所指，由科學園路駛至科學園入口路程很長，約有1至2公里。

李續指，原本有一輛白色輕型貨車停泊在行人路上，與馬路上的雜物並排堵路。但在警方到場前約1分鐘，該車突然朝大埔方向快速駛離現場，而李前方的紅色車及附近花槽的金色車亦一併駛離。警方到場時，上述三車已經離去。惟另一輛想離開的金色車駛至原本白色車停泊的行人路上位置時，遭警方截停。他指警方當場拘捕至少一人。

示威者讓救護車通過

辯方指出，路障後方停泊了三輛分別為銀灰色、白色及深藍色的車，而警方到場前三車均有移動。李不同意，稱他留意到該處有三輛車，但不知顏色，並指三車均沒移動。辯方質疑，李根本看不清楚路障後方情況；李同意，自言：「睇到，但唔係好留意，只係知有車。」

此外，李憶述堵路期間有救護車通過。辯方問，是否只要示威者移開路障，救護車便可順利通過。李同意，稱只要示威者搬開數個巴士牌及雜物，便足夠車輛通過。

辯方問，堵路示威者是否身穿黑色褲及戴黑口罩；李稱有部份人作如此打扮。辯方指出，李在書面供詞提到有幾名戴黑口罩人士搬開雜物，待救護車通過後隨即放回原位。李聞言稱：「我唔會留意每一個人有冇戴口罩㗎嘛。」但他同意按字面解釋，每個搬雜物的人士均有戴口罩。

控方案情指，當日早上10時許，涉案兩車橫泊路中，道路上放滿雜物，有示威者看守路障，除救護車外，不准其他車輛通行。警方接報到場後，兩被告試圖登車離開，但終被截獲。當時范坐在司機位，潘則坐在乘客位。審訊明天繼續。

【案件編號：STCC1095/20】

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