去留議會︱香港民研明早提交民調結果 胡志偉：平常心面對

民主黨早前委託香港民意研究所進行民調決定議會去留，15位民主派議員受結果約束，據知民調今天完成，最快明天公佈。香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀凌晨在Twitter表示，已敲定明早8時半向民主黨提交報告，發放時間則由民主派決定，並強調在民主派發放結果前，「我方嚴格保密，沒有中期數字」。

有民主黨消息指，接受民調結果決定去留的15名民主派議員明早收到報告後，隨即召開閉門會議，相信明天上午即會召開記者會公佈去留決定。民主黨主席胡志偉今早接受《蘋果》查詢時則稱，會以「平常心」面對結果。

香港民研行政總裁鍾庭耀早前表示，計算決定15名民主派議員去留的二分一門檻時，基數會剔除不是他們的支持者、以及答「不知道／很難說」的人，即只計算15名民主派議員支持者的過半意向。有民主黨中人估計，今次民調結果，有機會出現支持或反對留任的民意都不過半的情況，指若然出現上述結果，受民調結果約束的民主派議員將於明早會議上商討，作出最終決定，再召開記者會公佈。

民主黨議員林卓廷回應指，香港民研進行的民主派去留民調已經完成，他相信鍾庭耀明早8時半會向他提交結果，民主派則於明早9時與香港民研副行政總裁鍾劍華率領的民調團隊會面，聽取他們對民調結果的分析和結論，之後15名民主派議員會深入討論，預計明早11時半在立法會召開記者會公佈決定。

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