外科醫生惡性腫瘤當良性 專業失當罪成 普通科醫生名冊除牌一個月緩刑一年

外科專科醫生林崇禮被指未有正確解讀一名女病人的磁力共振報告，錯誤將病人右胸可能是惡性的腫瘤解讀為良性。醫務委員會今（28日）就事件展開聆訊，裁定林崇禮專業失當，將其從普通科醫生名冊除名一個月，緩刑一年。

案情指女病人因發現乳頭出血，於2016年3月底向林崇禮求診。林將其轉介到聖德肋撒醫院作磁力共振掃描。由負責放射治療師撰寫的報告指出，有三項特徵顯示病人右胸懷疑有惡性腫瘤。但該女病人於4月1日再會見林時，林則未有留意該項結果，稱腫瘤為良性，故亦未有為女病人安排相應治療，建議其可在半年至一年後覆診。病人其後向其同為醫生的朋友展示報告，才發現有可能是惡性腫瘤。辯方律師指林得知情況後已立即向病人道歉並提出安排手術，惟病人以不信任林為由拒絕，另行求診。病人的兒子其後向醫委會投訴。

林崇禮沒有親自出席聆訊，辯方律師指林身體抱恙，家人不希望其承受太大壓力，為此向聆訊小組委員道歉。又在會上就事件向女病人及其家人致歉，並求情指林發現失誤後馬上向病人道歉，已顯示其坦白、誠實 （upfront and honest）。辯方律師又指今年77歲的林崇禮執業52年來，今次是唯一一次誤讀報告，望聆訊小組同意林是真誠地感到懊悔（truly remorseful），日後亦會更為小心，重犯機會低。辯方又呈上多封求情信，包括一名向林崇禮求診逾30年的病人，稱對林有信心。

控方特別提到林在2016年的另一案中，被指沒有知會病人，便安排同為醫生的女兒在診所內為該病人做痔瘡結紮手術，最終獲發警告信一事。辯方律師指該案屬醫生與病人的溝通失誤，與本案性質完全不同，聆訊小組同意。

專科醫生資格待委員會再決定

小組指控罪嚴重，認為林為女病人安排磁力共振掃描的原意，是為她排除有惡性腫瘤的可能性，但之後卻忽視了報告中的相關結果，而未有提供適當治療。小組認為林未有符合香港社會對註冊醫生的期望，最後裁定其專業失當，將其從普通科醫生名冊除名一個月，緩刑一年。其專科醫生資格則要待教育及評審委員會決定。小組讚許林崇禮坦誠承認過失，在案中表現合作及向病人道歉，但小組要確保林在未來不會再犯。又指紀律處分並非為了懲罰被告，而是要維護公眾對醫療專業人員的信心。

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