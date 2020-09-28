【本報訊】武漢肺炎本地個案又反彈，本港昨日新增六宗武肺確診，包括五宗輸入及一宗源頭不明的本地個案，是相隔五日再有源頭不明個案，本港累計5,066宗確診和疑似個案。這宗源頭不明個案患者為22歲男子（第5064號），在啟德一個地盤負責平水工作，他的一名同事亦初步確診，與兩人共用休息室及用膳的八名同事已被安排隔離檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這名22歲患者與家人同住深水埗大南街恆昌樓，其家人已被安排隔離檢疫，當局向大廈住客派發樣本樽。患者在啟德沐泰街一個地盤負責平水工作，最後上班日期是9月24日，他當日感到不適，9月25日到明愛醫院急症室求醫，翌日交回深喉唾液樣本，昨日確診。

張竹君引述患者的地盤主管表示，該公司要求員工在工作時佩戴口罩，但地盤內有一個休息室，患者與九名同事共用休息室休息及用膳，故該九名同事被列為密切接觸者，被安排隔離檢疫，其中二人感到不適，包括一名初步確診同事。涉事地盤約有500多人工作，涉及不同工種，但與患者沒有太多接觸，當局昨向他們派發樣本樽，並建議地盤大清洗及停工。

金門建築證實，該公司一名分判商工友確診感染武肺。該工友於啟德沐泰街工地工作，金門已聯同分判商與衞生防護中心緊密聯絡，跟進事件。

對於相隔五日再度出現沒有源頭的確診個案，張竹君表示，從早前的全民檢測可見，社區仍有一定數量的隱形患者，若這些患者再與多人接觸，就有可能發生大規模爆發。國慶中秋長假期即將來臨，她說社區仍有源頭不明及一定數量的隱形患者，呼籲市民做足防疫措施，以免社區爆疫。

專家：本地個案兩周後或清零

至於五宗輸入個案，患者分別由菲律賓、突尼斯、英國及印度抵港。其中一名9月13日由英國乘搭BA031航班到港的29歲女子（第5063號），其首個檢測樣本呈陰性，至第二個樣本呈陽性，張竹君指患者在上環太慶大廈家居檢疫，沒有外出。另外，昨日有少於10宗初步確診個案，暫沒有本地源頭不明個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，今次染病地盤工人任職平水工作，較少體力勞動，應可長時間戴口罩，但可能仍會在休息室與其他工友共膳及休息，或因而感染同事，慶幸他出現病徵有及早看醫生，亦未有在社區周圍走，減少傳播風險。

梁子超指出，地盤工人人數太多，較難全面進行檢測，他呼籲政府和承建商加強宣傳，讓工友一旦出現病徵就要及早看醫生及進行檢測，並做足防疫措施。本港現時病毒有效繁殖率仍然未跌至低位如0.3，預料要再過兩、三星期才有機會「清零」。