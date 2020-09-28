17歲音樂導師向警署擲汽油彈 官斥攻擊法治囚3年10個月　

葵涌警署今年1月底疑遭人投擲汽油彈，警方翻查閉路電視鎖定犯案者，拘捕17歲音樂男導師。他早前在區域法院承認企圖縱火及管有物品意圖摧毀財產兩罪，法官胡雅文今早判刑時指，被告行為是攻擊法治，屬嚴重罪行，必須判處阻嚇式刑罰，加上被告事先有組織，在住所外租用地方，並且購買物料及於網上自學製造汽油彈，考慮後判被告入獄3年10個月。

現年18歲的被告，已考獲鋼琴和小號演奏級證書。他早前承認於今年1月29日在葵涌警署車閘外，企圖縱火摧毀警署內的警車；並於2月4日在葵涌金發工業大廈某單位內，管有11個汽油彈、一罐打火機油、兩樽通渠水等，意圖用作摧毀財產。

辯方早前向法庭呈上17封求情信，透露被告患有專注力不足及過度活躍症，家庭狀況亦非良好，但他一直努力生活，與病共存，並在音樂方面屢獲成就。惟法官今指，基於案情嚴重，年輕及有良好品格在判刑中所佔的考慮份量不高，亦不適合判入教導所。

案情透露，今年1月29日晚上8時許，高級警員7269看見兩至三名黑衣男向葵涌警署停車場閘口投擲汽油彈並逃走。警方翻查附近閉路電視，找到被告往返金發工業大廈及葵涌警署的路線，2月4日在大廈外埋伏，並於當晚近11時截停被告查問，及後以縱火罪拘捕被告。被告警誡下承認「貪玩」，向警署投擲汽油彈。

警方及後押解被告到涉案工廈單位搜查，找到11個汽油彈、一罐打火機油、兩樽通渠水等。化驗證實玻璃樽內含有高濃度硫酸和腐蝕性液體。涉案工廈單位由被告以每月6,300元租用。

【案件編號：DCCC278/20】

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