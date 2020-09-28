【本報訊】西貢大環村鄰近馬鞍山郊野公園和西貢郊野公園，村內獨立屋有價有市。本報發現，有人未經許可，擅自在該處村界旁的政府土地動工，擴闊原有道路，以便利車輛出入。工程將大面積植被移除，但部份土地早已劃為「自然保育區」，工程勢必對當地自然生態造成負面影響。記者進一步調查更揭露，道路連接的丁屋群現時大部份由已故何鴻燊家族的公司持有，而丁屋的落成過程更有套丁嫌疑。

記者：關冠麒 梁浩揮

大環村位於西貢市中心北面大網仔路兩旁，區內村屋售價高達2,000至3,000萬元，但村西面有12幢丁屋長期空置。有讀者向本報投訴，有人在丁屋群西面山坡，連接山寮下路的唯一道路兩旁大規模開墾土地，懷疑非法開路。

當區區議員陳嘉琳7月尾收到居民投訴，居民曾向政府求助，但遲遲未見相關部門到現場視察。直至陳嘉琳向民政總署查詢，才確認工程並非政府發起，會轉交有關部門處理，但違規情況持續。

遠超原定工程面積

記者9月中到訪涉事山坡，山坡上有一Z型石屎路，可容納兩至三人並行，石屎路兩旁的泥土被翻開，遺下大量樹根、木頭和建築廢料，部份路段原有欄杆被破壞，似乎正在擴闊道路，最闊部份估計達20米，又開闢了新入口，形成支路。對照政府去年11月的航空圖，山坡原只有一條狹窄小徑，兩旁更有綠色植被，與現狀相距甚遠。

現場矗立了多塊「政府土地」告示牌，列明「不准佔用、傾倒、挖掘及耕種」。記者目擊三名工人駕駛小型鏟泥車，沿道路運送物料到丁屋群，以進行裝修工程。有工人透露，工程由今年7月開始，預計需時九個月。他聲稱山坡已被丁屋業主收購，可隨意動土，但又稱政府曾要求工程完成後，要將欄杆及路段恢復原狀。

記者向政府查詢後再到現場，發現道路再被擴闊，引水道經連日大雨出現積泥。丁屋外張貼了地政署今年4月發出的通告，表示接獲斜坡植物生長過盛的投訴，業主作為持份者，須為斜坡進行修整。惟本報觀察所得，工程實際面積大幅超出指定範圍。另一份地政署在16日發出的告示被遺在地上，工程非法佔用政府土地，飭令在21日前終止。附近又掛上規劃署告示，寫有「違例發展，可被控告」。

根據政府地圖，該處山坡屬政府土地，任何工程必須先獲政府許可進行。規劃署分區計劃大綱亦顯示，部份涉事土地被列為自然保育區，除農業、自然保護或教育、野餐，任何其他用途都必須向城規會申請，除了「絕對基於公眾利益而必須進行的基礎設施」，一般不宜在自然保育區進行發展。

記者翻查土地註冊處紀錄，發現涉事的12幢丁屋中，有七幢由公司Rich Trend Limited在2005年以每幢約339萬元買入。根據丁屋的轉讓同意書，Rich Trend Limited是英屬處女島註冊的離岸公司，並曾以上環信德中心頂層39樓作辦公地址，即信德集團總部。其中一份同意書由何鴻燊親信、信德集團前高層陳偉能簽署。港交所文件顯示，Rich Trend Limited由上市公司澳博的最大股東、何鴻燊家族控制的「澳門旅遊娛樂」持有。

區議員憂先破壞後發展

長春社公共事務經理吳希文到過現場視察，直言情況「好誇張，真係大開眼界」。山坡開墾規模廣闊，大幅植被遭移除，建築廢料更被棄置於山坡。吳解釋，自然保育區多為住宅發展和鄉郊地帶的緩衝區，用作保護鄉郊景致，這塊保育區就是馬鞍山郊野公園的緩衝區，任何發展都必須先向城規會或地政總署申請。他質疑是次工程是想「一雞兩味」，藉斜坡維修為丁屋開路。他認為政府應根據《城市規劃條例》對負責人作出檢控，停止工程以「即時止血」。

區議員陳嘉琳擔心，有人想藉今次事件先破壞、後發展，「開咗條路，冇咗生態價值，向政府部門申請其他發展就易咗」。工程負責人曾向她辯稱，動土前已跟政府溝通過，政府又遲遲未有用強力手段處理今次的違規發展，她對政府的積極性表示質疑。

地政總署回覆稱，8月初收到投訴後曾派員視察，發現政府土地上的圍網遭毀壞，村路被擴闊以及原有村路旁的植物被清除。署方隨即在政府土地上豎設告示牌、石躉、圍網及閘門等，防止有人再佔用政府土地，並已轉介其他相關部門跟進。規劃署亦確認涉事自然保育區內的政府土地曾進行挖土工程，並會搜集資料，如有足夠證據證明工程構成違例發展，會採取適當執管行動。信德集團和澳娛至昨晚仍未有回覆。