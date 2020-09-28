陳凱欣失議席 終院認為選舉主任重複犯錯機會低

終審法院本月裁定，選舉主任前年取消劉小麗參加九龍西立法會補選資格，屬程序重大失當，選舉結果無效，建制派陳凱欣失去議席。終院今頒下裁決理由，批評選舉主任不跟從程序，不符法例要求；而要求法庭在其失誤後，代為裁定提名是否有效，更屬無視法例原意，可能會危險地鼓勵選舉主任漠視程序，寄望法庭維持DQ，難以將之稱為履行法律要求或有益於選舉公正。

同時，三位終院常任法官李義、霍兆剛和張舉能均認為，經過一系列選舉呈請案後，法庭已重複強調程序公義的重要性，相信未來選舉主任犯下同類錯誤的機會不高。

原審高院法官周家明認為，選舉主任判斷劉小麗不符合「擁護基本法、效忠香港特區」而宣佈提名無效之前，未有給予劉合理的回應機會，構成重大不當。劉是否確實不擁護基本法、亦即選舉主任決定是否「正確」，只是考慮因素之一，法庭毋須就此下定論。本案的程序不公，足以凌駕此因素。

選舉主任郭偉勳和陳凱欣向終院提出上訴。終院認同周官的觀點，強調參選權和申述權都是重要權利，剝奪有意參選者的競選權利而不給予機會解釋，是非常嚴重的事，不只影響個人權利，亦影響整個選舉的誠信和公眾信心，不可謂不重大。

終院指陳凱欣一方說法忽略程序公義

陳凱欣一方認為提名程序有否重大不當，應該取決於對劉小麗有沒有實質重大損害。判詞指此說未有考慮選舉誠信的大圖像，亦忽略程序公義，而後者是本港民事和刑事司法制度的重要元素。

代表選舉主任的資深大律師莫樹聯陳詞則指，法庭有「憲制責任」判斷劉小麗是否真誠「擁護、效忠」。但終院不同意這事有爭辯餘地。判詞指，倘若有需要就真誠擁護的問題作裁決，法庭當然不能退避，但首先要問的是有沒有需要，而本案就沒需要。

判詞指出，法例訂明選舉主任「必須」裁定提名有沒有效，意思包含了遵從程序公義；如果選舉主任未能遵從，則不符合法例要求。而因失誤而引致選舉呈請案後，要求法庭代為作出裁決，更可謂無視法律原意，亦無助促進選舉公正。

劉小麗2016年因宣誓風波遭取消立法會議員資格，兩年後報名參加九龍西補選，遭選舉主任裁定提名無效，二次「DQ」。劉小麗提出選舉呈請，高院原訟庭判她勝訴，陳凱欣和選舉主任向終審法院申請上訴許可，終院本月18日拒絕受理，陳即時失去議席。

【案件編號：FAMV92、94/20】

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