【港青送中】

【本報訊】12名港青涉偷渡被扣留深圳鹽田看守所逾一個月，部份家屬早前到灣仔警察總部報案，要求警方交代中國海警有否跨境執法，以及公開相關雷達紀錄。但「12港人關注組」昨踢爆，警方當日為家屬錄口供時只為套料，只關心港青失蹤前行徑、何人聯絡報案人以及誰組織記招等，「套完料就扮做咗嘢」，從未正面回應家屬報案要求。

警方前日罕有就內地正處理12名港青案件發聲明，又指警方正調查是否有人組織及策劃跨境犯罪。12港人關注組昨晚在facebook發文指，早前家屬集體報案，但警方只關心家屬為何認識彼此、為何能組織記招，「套完料，就託辭話唔會幫家屬同中國聯絡，準備close file」，又透露警方當時僅循家庭背景、港青失蹤前的行徑、失蹤後有何人聯絡報案人等方向問話。

關注組促公開雷達紀錄

關注組又指，警察聯絡事務科黃俊康事後回應家屬，指入境處已協助家人聯繫中國有關單位，警方不會就核實身份、了解情況及委託律師事宜再跟中國聯絡，關注組反駁指沒有人期望警方進行有關工作，「家屬係要求警方調查中方有冇跨境執法，要求警方調查及公開當日嘅事發經過」，批評警方回應「完全係轉移視線、混淆視聽」。

關注組重申，家屬要求警方交代12人被中國海警拘捕的日期、時間、地點及過程，並交代過程中有否出現傷亡，調查中國海警有否跨境執法，提供水警事發當日巡邏路線及位置，並與海事處聯絡，公開事發當日的船隻雷達紀錄。

本報就關注組的指控向警方查詢，發言人只回應指，港島總區重案組本月22日接手跟進上述事件，現階段已向願意提供口供的家屬進行會面及錄取相關請求，稱對每宗報案均會按既定程序以認真及專業態度處理。

發信質疑朱凱廸「揣測」

協助家屬的立法會議員朱凱廸本月24日在facebook發表題為《12人被捕的三種可能，兼尋果洲群島目擊者》的文章，文中曾經引述郭卓堅所引述的「目擊者」指，12人於8月23日上午8至9時在香港水域內果洲群島東南面的「一尺排」（或稱「一尺石」）停船期間，被一艘高速駛至的白色中國海警船越境逮捕，認為海事處可公開相關地點的雷達資料，印證對錯。

朱凱廸昨於fb上載警方翌日來信，指文章就12人被內地拘捕一事作出多項揣測，重申因應公眾關注，警方已經檢視8月23日的航行監察紀錄，未發現任何海警船當日進入或逗留香港水域，反叫現為議員的「朱先生」如就案件有進一步資料提供，包括「目擊者」的資料及聯絡方法，可與警方聯絡，但信中未提及為何不公開相關資料。朱批評警方拒交資料，撰文亦被質疑是「揣測」，諷指「就嚟（被當）尋釁滋事㗎啦！」