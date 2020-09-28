劏房租務管制研究小組聘獨立人士研3專題 明年6月前交報告

截至6月底，公屋一般平均輪候時間長達5年半，基層市民上樓遙遙無期。劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥今日與傳媒茶敍時提及，工作小組已委聘獨立人士及機構進行3項專題研究，包括進行全港十八區「劏房」抽樣調查，推算全港「劏房」戶數量。他指出，雖不少團體有進行同類研究，惟相關的採樣方法等有不同標準，故值得花數個月進行研究，「先知道可靠性有幾多。」

梁永祥表示，工作小組除了與關注團體進行網上會議及舉行網上公眾論壇外，已委派獨立專業機構及人士就社會、經濟及法律三方面進行專題研究。其中，社會方面，小組委託「政策二十一」進行全港十八區「劏房」抽樣調查，涵蓋工廈等「劏房」，完成約5,000個訪問，藉此推算全港「劏房」戶數量，完成一個「劏房地圖」。另外，通過各種訪問，如以聚焦小組、持份者訪談、訪問少數族裔等劏房戶，再進行分析。

他續說，經濟方面，工作小組邀請中大經濟學副教授莊太量就是否實行租務管制進行正反研究，包括分析租管對地產分類市場供求及租金的影響等。至於法律方面，邀請港大法律專業學系客席教授Malcolm Merry 研究為「劏房」確立定義，並就實行租管考慮方案進行研究等。他提到，要求他們明年2月底提交報告，供小組參考。

他提到，自工作小組4月成立以來，已舉行4次會議，他及成員早前亦與30多個關注「劏房」團體進行網上會議，並於6月採訪9個地區的基層住户，包括板間房、寮屋和天台屋等。他提到，無論探訪還是與團體會面，同樣發現水電費有濫收、衞生問題等，「業主同租戶冇一個對等談判地方，業主話乜，租戶全部接受咁滯」。他最深刻是一次是到一幢九層高唐樓的天台屋探訪，該大廈已收到遷拆令，惟屋內仍居住3名女性，廁所亦壞掉，「佢哋每次都要行落街，搵公廁去廁所，呢個係相當惡劣，你諗吓要行9樓落去，行9樓上去，（住戶）嗰晚真係好瞓」。

市民可於網上論壇表達意見

被問到現時小組是否有具體建議方向，他就指現階段希望先聆聽各界意見，待收集各項研究報告，綜合所有資料時才與委員進行分析、討論，故未能講述相關建議方向。他續說，工作小組仍維持2021年6月前提交報告的目標。

因疫情關係，工作小組將於周六（3日）下午2時至4時舉行網上論壇，並於「運房局點綫面」Facebook專頁直播。市民屆時可致電熱線6975 2040或通過社交媒體平台發表意見，亦可預先透過WhatsApp或微信以文字方式將意見預先傳送至熱線。被問到會否因此而令市民意見表達受阻，他強調，只會登記，不會篩選，惟每人講述意見的時間有所限制，「我哋每一次交流，希望大家有新嘅資料帶畀我哋，我哋會渴望聽啲新資訊」。另一場公眾論壇預計10月尾舉行，視乎疫情，再決定舉行模式。

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