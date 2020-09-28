本土回收廢紙再造計劃恐觸礁 環保署擬重新招標紙漿廠

本港自2006年後已再沒有本地造紙廠，環保署兩年前公開招標再在香港設廢紙回收再造紙廠，近期有觸礁危機。有回收業人士透露，再造紙廠可能要重新招標，因為環保署最近向他們打探有無興趣競投紙漿廠，意味有意把造紙廠工程分拆開再進行競投。

環保署於2018年9月批出環保園4幅相連地段租約，面積共約兩公頃，以發展廢紙回收再造設施，是本地造紙廠於2006年關閉後，首家在港成立的廢紙回收再造廠。當時的公開招標由Rocsky International Limited投得，租約為期20年，月租近40萬元。項目原定去年開始設計和動工，預計2023年能投入運作，處理量每年30萬公噸，約為本港廢紙回收總量三分之一。

環保署拒講紙廠承辦商是否退出

有消息透露，環保署於推行紙廠時，因未有相關的電纜配套，最終計算成本後，或需耗費過億元，遲遲未見開始工程，業界估計承辦商已放棄了工程，環保署或需為廢紙回收再造設施重新招標。《蘋果》曾就事件向環保署查詢，署方並無否認事件，但未有確實透露承辦商是否已正式退出，但表示環保園的租戶若未能如期投產，或租戶不能滿足租約要求，署方一般都會按租約跟進和處理。至於該廢紙回收再造設施的租約事宜，現階段未有更多資料可以提供。

為環保園供電的中電發言人則回覆稱，2018年底接獲屯門環保園內一間公司查詢大幅增加電力供應的技術要求。於2019年初，環保園就有關要求安排三方會議，包括園方、該公司及中電的代表。其後經環保園與中電多番商討後，環保園提出由園方提供地方予中電增建供電設備，以支援環保園未來發展所帶來的電力需求。中電現正等待相關政府部門審批此項計劃，倘若獲得批准，中電將會開展相關工程以支援環保園區新增的電力需求。中電至今未接獲該公司相關增加供電的正式申請。

據環保署網站顯示，涉事公司Rocsky International Limited地址位於英屬處女群島（BVI），而2018年與環保署簽約的Rocsky代表之一是香港環保回收業總商會副主席羅耀榮。翻查公司註冊處資料，於2019年1月，一名原本名為「萬高國際（亞洲）有限公司」的公司改名為「Rocsky International Limited」。羅耀榮於2018年時承認自己為回收紙廠的合伙人之一，而其兄香港環保回收業總商會主席羅耀荃則稱相信中標的是中資公司，但無透露更多投資者背景。

《蘋果》曾嘗試致電予羅耀榮求證事件，惟羅僅稱因疫情關係，故很多事情仍未確定，「要等通返關」。《蘋果》亦按環保園網站的租戶資料，嘗試致電資料上的電話號碼，但電話均沒有人接聽，當記者致電環保園管理處時，職員只稱該公司並沒有設立辦公室在環保園內。

環保署再諮詢回收業界會否投標

環保廢料再造業總會會長劉耀成稱，環保署於8月時曾向回收業界諮詢，若今年年底或明年年初為環保園招標紙漿廠，業界會否有興趣投標，「面積會細過依家紙廠一半，但我都覺得奇怪，如果有紙廠，點解仲要招標紙漿廠呢？我諗紙廠可能都有機會停」。

紙廠項目原定於2019年開始設計和動工，記者日前到環保園視察，發現原擬作廢紙回收再造設施的P1、P5、P6及P7地段仍是空地一片，完全不見有動過工的迹象。過去十多年，香港因缺乏本地回收再造紙廠，故廢紙只能出口到外地再造，但由於中國內地一直收緊廢紙進口門檻，廢紙回收價不斷下滑，2017年時更一度出現「廢紙圍城」危機。

環保署於9月中公佈以服務合約形式聘請17個承辦商，在9月18日開始在全港提供廢紙收集及回收服務。綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，經歷過去兩年紙價跌宕，街舖回收店倒了不少，若果這些回收網絡沒了，要再開業便難，亦會打斷整個回收鏈條，傷及廢紙回收產業。隨着內地預計年底收緊廢紙進口門檻，香港要尋求長遠的解決方案，才是治本之道，包括盡早重推廢物收費、穩定出口城，以及在本地設置廢紙再造場。

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