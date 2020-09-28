港台工會靜默抗議延長利君雅試用期 下午見處長梁家榮要求交代

港台罕有地把《視點31》主持利君雅的試用期延長120日，並重啟去年針對她在政府記者會上表現的投訴調查。港台節目製作人員工會在今早顧委會前靜默抗議。工會指，利君雅3年試用期內的多次考評都沒有問題，證明要重啟調查欠缺理據，質疑事件屬政治打壓，亦可能是商經局下的決定。工會說，將在今午與廣播處長梁家榮等管理層會面。

顧委會新主席林大輝、梁家榮無回應

港台顧委會新一屆委員舉行首次例會前夕，爆出利君雅風波。港台節目製作人員工會今早9時在會議開始前高舉「無理打壓」、「從速交代」等標語，在會議室外靜默抗議，不滿管方無故延長利君雅試用期和重啟投訴調查。新主席、全國政協委員林大輝及廣播處長梁家榮等未有回應記者提問。

港台工會主席趙善恩說，上周三（23日）才收到信的利君雅，有指需最遲明天（29日）前回覆是否接收試用期延長，不接受會即時離職。她指，消息傳出後不少港台前員工及現職同事均感到震怒和憤慨，因無論是延長試用期120天或重啟調查，均與港台公務員原有的考評制度有衝突，「似乎係瓹窿瓹罅尋找同事不是，令佢無法正式公務員」。

趙指，港台公務員有長達3年的試用期，其間需接受至少6次的評核，評核亦不包括公眾觀感或投訴。利君雅的試用期即將完結，如她工作不足已在考評結果中反映，「但就睇唔到佢係有重大工作行為問題，而要作出延長試用期的安排」。而理論上利君雅過渡為正式公務員的文件應已安排好，但突然殺出重啟（reopen）對她的調査，這意味早前已有過調查，並且已經結案，「如果可以無限復活再審，背後用意不言而喻。可能上次結果得唔到某啲人認可，就重啟佢直到佢想得到嘅結果為止」。

趙表示，重啟調查和延長試用期不但對利君雅不公平，亦是破壞整個公務員考評制度。她指，傾向相信是政治打壓，亦不排除是商經局等更高層的人士下達的決定。她認為，事件反映制度公義問題，「你話要睇投訴，但同一時間就絕口不提有幾多人讚賞，呢件事上係咪有動員就可以攻擊我哋同事，抹殺咗佢嘅工作？如果係咁係好唔合理，助長欺凌」，又指如事件成立，也有機會令其他處理敏感議題的同事膽戰心驚，對港台新聞及時事節目引來嚴重危害。

指利只行使傳媒基本求知求問

「如果唔合格 係嘗試改寫整個媒體生態」

趙認為，利君雅作風敢言，今時今日「槍打出頭鳥」，故利君雅成為首個「開刀」目標也不出奇，「亦因為咁更加要說不，因為咁對為公眾知情權而努力嘅行家係不適當」，強調事件並非利君雅個人仕途問題，更不是「個別個案」，「如佢只係行使基本傳媒求知求問，可能有啲環境佢畀人個感覺係強硬，但佢從無（做過）人身攻擊，從無偏離求真對事實嘅追問。如果咁樣都係唔合格，係嘗試改寫整個媒體生態」，亦擔心新聞自由因此被收窄，最終是公眾知情權受損。

趙說，工會今午將與港台管理層，包括廣播處長梁家榮、副處長馮建業等會面，要求管方交代是何人作出有關決定，及表達工會對事件的強烈抗議。她重申，顧委會角色只是聽取報告和提供意見，但過程中不應影響前線日常工作，包括同事升遷和考評機制等，期望新主席林大輝可跟從《香港電台約章》和尊重傳媒工作。

林卓廷：無理重新啟動調查違程序公義

民主黨立法會議員林卓廷今日去信廣播處長梁家榮，表明對於港台重新調查利君雅的做法表示震驚和不能接受，指港台若無理重啟一個已完成調查的個案，做法已違反應有的程序公義，在無新證據展開紀律程序，更令人相信港台是否因為受到政府高層壓力，要達到高官想要的結果才能結案。

他讚揚利君雅表現十分專業，雖然不少問題都比較尖銳，但都是一些合理的追問，認為政府高層不斷迴避問題，甚至提供虛假資訊下，記者有責任提出質疑，不應因此受到無理打壓，呼籲港台高層頂住港府高層壓力，不應該要前線港台記者受到無理干預。

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