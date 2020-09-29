林鄭拒評陳同佳仍住安全屋 避談稱免潘母更激動：完全明白佢嘅心情

台灣殺人案疑犯陳同佳未自首，死者潘曉穎母親連日向傳媒哭訴，上周曾呼籲潘曉穎父母釋懷的特首林鄭月娥今早在行政會議前再被追問有關案件，拒絕評論，反指「我越講你哋再去報道，令佢（潘母）情緒更激動，我知道並完全明白佢嘅心情」，但重申陳同佳在港已完成判刑，屬自由人。林鄭稱知道管浩鳴牧師已表示會在本周會晤陳同佳，屆時會再看看情況。

記者追問為何陳同佳至今仍住在警方安排的安全屋，質問是否陳一日未赴台自首，警方仍會繼續讓他住在安全屋。林鄭月娥亦拒絕評論，僅稱警方依法處理每件事情，自己不會評論警方日常工作，尤其是涉及日常資源運用，而關於警隊如何處理有關人士情況亦不會公佈。

對於曾叫林鄭「講人話」的港台記者利君雅被延長試用期再調查，新聞自由再遭踐踏，林鄭月娥稱管理公務員有相關部份及管理層負責，作為特首無意見、無評論，亦不掌握有關事情，強調不會針對個別人員，而特首不會干預公務員升遷及調職，有關部門是按既定程序處理。

警方近日修改傳媒定義，只包括已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒。林鄭月娥被問及事件時，未有正面回應，僅稱政府新聞處發放系統讓海外或本地符合資格的傳媒均可申請加入平台，她在2017年9月開放讓純網媒加入，至今已有超過30間加入，聲言如認為現時系統有206間傳媒未足夠，歡迎傳媒申請加入，又稱「不是我哋決定百分幾多係海外，百分幾多係純本地」，政府是以客觀標準審批。

她指在現場情況混亂下，是要清晰釐定哪些是記者，由警方以認為相對客觀及開放的平台而定義，並不存在打壓新聞自由及篩選記者，做法適當，希望傳媒繼續謹守崗位，各司其職。

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