限聚令︱食客餐廳內5人一枱進食或遭票控 餐飲業界批政府本末倒置

武漢肺炎疫情漸退，市民外出意欲增加，最近數個周末市區人頭湧湧，不少餐廳都「逼爆」。港府今日宣佈修訂法例第599G章，若4人或以上一組的市民，在沒有遵守599F章法例規定的處所裏聚集，例如在餐廳5人一枱進食、在健身中心5人一組訓練，也有可能被票控違反限聚令，新例明日（30日）生效。餐飲業界對於顧客也要承擔法律風險表示震驚，認為政府本末倒置，提醒業界勿為爭生意鋌而走險。

現時法例下，若表列處所違反法例599F章規定，例如餐廳容許5人一枱、派對房間多過4個人，健身中心訓練小組超過4個人，只有店主會被檢控。

健身中心泳池5人一組、5人一房唱K亦違令

明日生效的新例，則連顧客也需承擔法律責任。若在表列處所沒有依足599F章有關聚集的規定及限制，例如在餐廳5人一枱進食，或坐在兩張沒有膠板分隔的相連桌椅；在健身中心或泳池5人一組訓練；5人一間房唱K等，可被視為違反599G章限聚令，有機會被票控。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華批評，政府的抗疫邏輯本末倒置。他指出，食肆有責任維持每枱食客不超過4個人、食客人數不超過座位數一半，「如果餐廳做得好，食客點會違例？如果餐廳唔小心放多咗客入去，點解個客要負責？」

料執法部門10.1長假期加強巡查

他認為，最近的確有餐廳比較爆滿，有可能違反法例，預料執法部門10.1長假期會加強巡查，提醒業界勿鋌而走險，「同時都希望政府係公平執法，唔好只係針對黃店」。

他亦質疑，政府借今次修例進一步打壓遊行示威，認為若有大批市民因躲避警察而走入餐廳，也有可能因此被控限聚令。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指，雖然新例對食肆有阻嚇作用，減少食肆傳播病毒風險，但亦難以理解為何食客也要負法律責任，「如果我係第一枱坐入去嘅食客，之後間餐廳坐爆咗，我使唔使負（票控）風險？」他認為，市民應留意室內環境，若人數明顯太多，或要考慮提早離席。

食物及衞生局回覆查詢時表示，倘第599F章下有關羣組聚集的指示不被遵守（例如超過4人同枱或未有分隔）, 有關處所內的羣組聚集將不獲豁免限聚令規定。至於有關人士是否觸犯限聚令而被票控，將視乎當時實際情況、限聚令有否被違反、有關人士是否已採取合理步驟，確保第599F章下有關羣組聚集規定或限制獲遵守等。

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