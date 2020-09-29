武漢肺炎︱政府稱考慮經濟前景及疫情因素 37萬外傭10年來首凍薪

在武漢肺炎疫情下，本港外籍家庭傭工近十年來首次凍薪，政府今日（29日）宣佈，全港約37萬外傭凍薪一年，最低工資維持在每月4,630元，膳食津貼也凍結在每月不少於1,121元的水平。

政府發言人表示，政府會定期檢討外傭的規定最低工資及膳食津貼水平。今年檢討已按既定機制，仔細考慮了香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景，包括肺炎疫情所帶來的影響。在考慮上述因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，決定將外傭的最低工資及膳食津貼水平維持不變。根據聘用外傭的標準僱傭合約，僱主必須為外傭提供免費膳食。但政府發言人表示，現時絕大部份僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。

外傭對上一次凍薪在2010年，當年外傭的最低工資被凍結在3,580元，但每月膳食津貼則加10元。

僱主協會建議減薪 支援外傭批漠視傭工抗疫所作犧牲

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，協會曾諮詢會員對外傭加薪幅度的看法，大部份建議減薪5%至10%，在疫情下，不少僱主面對減薪甚至無工開，政府應調低外傭工資，但體諒政府也要面對外傭團體的壓力，故無奈接受有關安排，如明年經濟續下滑，政府有責任調低外傭最低工資。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕則表示，對外僱凍薪感到失望，形容現時薪酬水平猶如奴隸，外傭慘被用完即棄，批評政府無視家庭傭工為抗疫所作犧牲。她指，除了免費強制病毒檢測外，外傭幾乎沒有受惠於任何防疫資助和補償。過去大半年，因應政府居家防疫呼籲，不少外傭變相被剝奪休息日，長期困在家中候命。因應政府實施停課、僱員在家工作和食肆暫停堂食等措施，外傭工作量亦大增，24小時照顧不同家庭成員的需要，「日日都要諗不同菜式，又要忙住清潔防疫」。中心上月向勞工處建議，將外傭最低工資加至5,894元，膳食津貼加至2,600元，但不被接納。

香港目前有約37萬外傭，勞福局局長羅致光日前在網誌表示，本港外傭人數自2019年中達到高峯的40萬後，開始有下跌迹象，到今年肺炎疫情開始後，跌幅更為明顯，近月跌破37萬。

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