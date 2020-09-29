林鄭民望再跌 學者指港府自找麻煩：財散並無帶嚟人安樂

特首林鄭月娥宣稱香港沒有三權分立，警方又針對傳媒自行收緊《警察通例》，港府懶理12港人被送中，就算再推抗疫基金3.0，「財散並無帶嚟人安樂」。

香港民意研究計劃最新調查顯示，市民對林鄭的評分下調，最新評分僅27.5分，支持率淨值更只得約負54個百分點。有學者認為，林鄭和港府的民望「負評處處、繼續沉底」，其實是當局「自找麻煩」。

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支持率由20.8%下挫至17.4%

調查於9月21至24日舉行，共訪問逾千市民。結果顯示，市民對林鄭的評分由9月初28.1分，跌至最新27.5分，支持率就由20.8%下挫至17.4%，而反對率則由69%增至70.9%。

不單止林鄭民望下跌，市民對港府表現亦顯得不滿。調查結果顯示，市民對港府表現滿意率僅17%，較8月中少3個百分點，而滿意率就由65%降至63%，同時，市民信任港府的比率也減少，由30%降至27%，而不信任率就由59%減至55%。

若以範疇劃分，市民對現時的政治狀況較為不滿，其滿意率淨值達到負65個百分點水平，而對民生狀況的滿意率淨值則為負51個百分點。

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市民對政治現狀較為不滿

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，民調結果顯示林鄭和港府民望並無因當局「開倉派米」而改善，是「財散並無帶嚟人安樂」，反而「負評處處、繼續沉底」，可見港府是「極之弱勢嘅政府」。

陳家洛續指，民調結果也顯示，林鄭連親北京陣營的民意基本盤也拿不住，故敦促林鄭「唔好賴爭取民主嘅市民、唔好賴嗰啲唔支持《國安法》嘅市民」。

陳認為，自從強行訂立「港版國安法」和疫情以來，港府一直「自找麻煩」，譬如突然提出「香港沒有三權分立」論，引發極大爭議，林鄭又死撐、作訴苦式言論；同時「文匯、大公繼續砌」，加上建制派何君堯聲言要向司法界鬥爭，近日又有港台記者利君雅被針對等事件，陳家洛反問：「點樣可能會令到香港人安心呢？」強調仍然會「賴死」的，只有獨裁政權。

至於港府能否轉危為機？陳覺得港府做不到，因當局已「破咗產」，正如近日建制派也呈繃緊撕裂的情況。

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