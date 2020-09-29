果燃台2:30pm LIVE︱陳淑莊拒跟從延任決定 宣佈退出公民黨

民主派去留議會民調今日公佈，結果撐去或留任的比率均不過半，雖未達過半門檻，不過14名參與民調的民主派議員及梁耀忠均表示決定延任一年，當中包括公民黨現任議員。但公民黨陳淑莊在民調記者會期間，在facebook公佈已去信通知立法會主席，因個人理由將於明日（30日）如期完成4年任期，不繼續擔任立法會議員。陳淑莊表示公民黨根據上述民調結果及黨事先聲明的「留」意向，最後決定黨的現任立法會議員延任一年，她因個人理由未能遵從黨的決定，宣佈退出公民黨。

今日出席民調記者會的公民黨黨魁楊岳橋席上亦有提到陳淑莊以「個人原因」不會跟從延任的決定，下午會陪同她一同會見記者正式交代。陳淑莊下午2時半將舉行記者會，交代離任決定。《蘋果》屆時直播。

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陳淑莊在帖文稱，自己剛滿四十九歲，「邁向半百，認真思考人生下半場何去何從」，提到去年佔中九子案漫長審訊的煎熬，加上突然確診腦瘤，對其及家人衝擊不小，幸手術順利，康復良好，現在情況穩定，「經歷大劫後，我深切體會親人與健康比其他一切重要，須加倍珍惜，因此我早已打算，完成本屆立法會四年任期後告別政壇」。她亦稱客觀上，佔中九子案的判刑不容許我參加原訂本月6日舉行的立法會換屆選舉。

陳批評特區政府與全國人大常委會以疫情為藉口，延長本屆立法會任期至少一年，這個突如其來的變化無改變她如期告別立法會的打算，但早前未有宣佈，只因不想影響「去留民調」。而公民黨根據上述民調結果及黨事先聲明的「留」意向，最後決定黨的現任立法會議員延任一年，「我因個人理由未能遵從黨的決定，現宣布退出公民黨。」

她感嘆自己從政是一個偶然，自2006年加入公民黨及當選法律界選委、07年當選區議員、08年及16年兩度當選立法會議員，「不經不覺十四年，是我前半生最長日子的工作崗位。回顧這段有起有跌的歲月，與香港人休戚與共，時常覺得自己在議會及公民社會能為香港人做的事太少，而有些事力不從心，心中有愧。」

她在文末鼓勵香港人，慨嘆香港近幾年令人痛心的事情愈來愈多，但同時香港人表現的堅毅令她感動不已，自己以香港人身份為榮，不忘初心，等待黎明。

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