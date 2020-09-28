中大篩查3,500人 揭62人患癌

【本報訊】中文大學透過一項癌症篩查計劃，發現大量不知自己已患癌的病人。近3,500人的大規模篩查中，發現有62人患癌。是次篩查有7.9%參加者驗出腺瘤，2.4%男士驗出前列腺癌，亦有0.8%女士驗出乳癌。參加者九成是超重或中央肥胖人士，專家指體重與癌症風險息息相關，武漢肺炎疫情終有一日會減退，但癌症及體重控制問題卻會長期存在。

246人有癌前病變

「中大賽馬會齊心防癌計劃」自2018年至今累計為近3,446個合資格人士提供多於一種癌症及代謝綜合症的篩查服務，當中近九成、3,018名參加者屬超重或中央肥胖。適合大腸癌篩查人數為3,230人，結果發現7.9%參加者有問題。

367名獲轉介進行做大腸鏡檢測的參加者中，計劃完成347份化驗報告，結果有151人發現有大腸腺瘤、95人有後期腺瘤，有十人患上大腸癌，佔整體需照腸鏡人數的2.9%。大腸腺瘤及後期腺瘤均屬癌前病變，若未能及時發現，有可能演變為大腸癌。

計劃同時會為參與男士抽血，1,516名適合接受篩查者中，98人的前列腺特異抗原測試或健康指數呈陽性，獲轉介作前列腺超聲波檢查及抽取活組織化驗；在91份化驗報告中，有37名男士證實患前列腺癌，佔接受篩查者總數2.4%；其中三人已屆第四期，六人屬第三期。

有份參與篩查計劃的中大外科名譽臨床助理教授趙家鋒指，檢測的確診率算十分高，針對不同期數的前列腺癌確診者，如可適時接受荷爾蒙、標靶藥等治療，一至三期根治機會仍大。

計劃亦為1,846女士進行乳癌篩查女士，當中45人乳房X光造影檢查呈陽性，經轉介作乳房超聲波及抽取活組織化驗。41份化驗報告中，有15人確診患上乳癌，比例為0.8%。

負責今次計劃的中大賽馬會齊心防癌計劃主任、莫慶堯醫學講座教授沈祖堯教授指，計劃顯示肥胖與患癌風險息息相關，肺炎疫情終有一日會減退，但癌症與體重控制的問題會一直存在於社區，希望有更多人參與篩查，最終能找出更多癌症與肥胖相關的數據。