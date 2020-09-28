堆填區獨白：瑞典抗疫以人的質素為本（楊懷康）

多國疫情反彈。英格蘭、蘇格蘭、法國防疫紛紛加辣。以色列且乾脆重新鎖國。瑞典可一以貫之，既沒有封關鎖國，也沒有停課停市，人人大致正常生活而疫情逐步回落。相對於英美斷崖式的急挫，瑞典央行預期全年經濟將微跌3.6%而已。此則令人反思：防疫、抗疫，捨英美歐洲置之死地而後生的焦土政策，代價較輕的應對之道又莫非像瑞典那樣以平常心待之？

經濟代價容或較輕，生命代價可高。按人口比例計，瑞典的疫症死亡率全球排第五；較鄰近的挪威和芬蘭高出十倍。生命無價。民主社會恐怕不接受犧牲人命以保經濟。可是不管以何尺度來量度，以社會福利聞名的瑞典皆非冷血的極權社會。瑞典人何以容許佛系抗疫？

較為直接的答案是瑞典的死亡個案集中在安老院。未爆發疫症，那主要為善終設施，入住時間一般不超過六個月；這個群組較易中招罹難不難理解。事實上不管是何地方，病毒都挑患有心臟、糖尿等高齡人士落手，年輕人病情相對較輕。瑞典的死亡率高但集中在老人院，絕非異常。然而死亡率高，要求從眾封關鎖國、停學停市抗疫的政治壓力必大，瑞典政府憑何撐住？

國民質素看來是關鍵。讓公共衞生部主管安德努說來，抗疫乃國民而非政府的責任；政府提供勤洗手、避開人群聚集的地方等有效抗疫的資訊，人們自發遵行，是以毋須封關鎖國、停學停市亦能阻截疫情擴散。公共衞生技術官僚有此放任取向，其頂頭老闆——民選的政府——難道不面對追隨鄰國辣招抗疫的輿情壓力？

同樣取決於國民質素：按憲制設計，瑞典公共衞生部猶如央行那樣獨立於政府，自行制訂抗疫措施；而法律規定，輕易不得以抗疫之名封關鎖國。疫情來勢洶洶，瑞典人泰然以對，死亡率雖是高漲也沒有起哄，逼迫政府插手抗疫，讓安德努及其15人團隊有充份空間審視全國各地每日疫情，專業應對。泰山崩於前而團隊色不變，安德努且成了人民英雄，何也？

健康生活不應只限疫症期間

還是人的質素。安德努是病毒傳染專家，更推崇信教育，說服同僚及民意代表，抗疫無捷徑可走，尤須從灌輸建基於科學的防疫知識入手。他認為以抗疫之名，斷斷續續地上課、餐廳時開時停，無助切斷傳播鏈，且給小朋友及大眾錯誤訊息，以為可因應疫情鬆懈勤洗手、減少緊密接觸等抗疫指定動作。反之，他以抗疫為終生事業，須自小養成健康的生活習慣而非爆發疫症方遵從的守則。沙士劫後，使用公筷不也成為香港人的生活習慣嗎？

抗疫須每個人從自身做起是顛撲不破的道理，而此又不止於勤洗手、用公筷等生活習慣而已。心臟病、糖尿病等往往由不良的生活習慣而起，肺炎病毒專門欺負此類長期病患者；最基本的抗疫之道又焉非人人奉行健康的生活習慣？2005年安德努當選為瑞典皇家軍事科學院院士，其就職演辭指出，今後人類面對的最大威脅之一，不難是以動物為宿主的病毒，經基因洗牌形成的超級病毒。他不幸而言中：無論是沙士或武漢病毒都以果子狸、穿山甲等野味為宿主。時至今天猶迷信野味能以形補形。資質愚昧的人成為間接奪走數以百萬計性命的兇手。

當下疫情無疑嚴峻，但拉闊鏡頭，當又能淡定以對。安德努當年指出，好些病毒都是超級殺手，譬如愛滋病毒每年導致接近80萬死亡，瘧疾及丙型肝炎分別奪去約40萬人性命。這些病毒至今皆無疫苗，但科學家老早掌握有效對抗這些病毒辦法——做好個人衞生。抗疫之戰，人人以疫苗為救星。流感疫苗面世多時，全球每年可依然有30萬到70萬人死於流感。疫苗絕非特效靈丹也。預防從來勝於治療，安德努認為教育方為抗疫之本。

在安德努而言，抗疫是場持久戰，一鼓作氣無以制服病毒。其致力目標亦非透過所謂佛系抗疫以建立群體免疫力。現代社會，經濟活動高度融合而交通發達，除非超過八、九成人產生病毒抗體，否則封關鎖國、停學停市、家居禁足等辣招切斷病毒傳播鏈。佛系抗疫談何容易？惟其人人提高警覺、建立良好的生活習慣方能有效抗疫。一句到底：從教育入手提升人的質素方為抗疫之本。

楊懷康