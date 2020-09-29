課室內廿人聯手襲擊撐政府同學 16歲男生認罪候判

就讀筲箕灣某中學的15歲男生去年疑因撐政府，在校內遭20名同學襲擊，當中有人用水樽及曲棍球等施襲。遇襲男生事後向教師及父母等人揭發事件，報警求助，結果三男兩女同學被拘控普通襲擊罪，其中一名16歲少年今認罪。主任裁判官錢禮押後案件至10月20日，待索閱少年的感化及社會服務令報告後始判刑，其間少年獲准保釋。另四名學生的案件押後再訊。

16歲男生為案中首被告，案發時15歲。辯方求情指，案中事主沒受傷，案情並非同類案件中最嚴重，首被告亦非事件始作俑者。被告在求情信表示深切後悔，已上了一課，願意承擔罪責。辯方亦指，被告案中所為不符本性，請求法庭不要判監。

案情指，去年11月20日早上的小息時間，黃姓事主在課室內休息，首被告等20名學生圍著事主座位，指罵他支持政府。首被告有份向事主投擲膠樽、竹枝、曲棍球等，另有兩名女學生將物件交給同學，以襲擊事主。事主雖然成功避過大部份攻擊，惟右腳仍遭曲棍球擊中，最終教師到達課室，一眾學生停止施襲。

事主向教師、社工及父母透露事件，並於同月23日報警處理，但由於沒明顯受傷，事主沒有求醫。警方在12月初拘捕首被告等五名涉案人士，首被告在警誡下承認犯案。

至於兩名14歲及15歲男被告，以及兩名同是14歲女被告的案件，辯方今申請押後答辯，並希望安排案件下次在少年法庭處理，並指其中一名男被告曾向律政司提出以其他方式處理案件，至昨天才獲回覆，需時考慮意向。裁判官批准辯方申請，四人繼續保釋至10月14日再訊。

【案件編號：ESCC1067/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！