西九管理局再有CEO跳船！栢志高11月底離任 比原定提早9個月

過去頻頻有高層跳船的西九文化區，今日宣佈行政總裁栢志高將於今年11月底離任，是成立至今第3名「跳船」的行政總裁。西九管理局宣佈，在管理局及行政總裁栢志高雙方同意下，董事局通過栢志高的聘用條款將於2020年11月28日終結，較其原定任期早離任，不過新聞稿未有透露離職原因。管理局稱即將進行全球招聘，亦會向政府尋求借調人選作為過渡安排。

栢志高在港府服務多年，為前運輸及房屋局常任秘書長兼房屋署署長，他2014年離任政府後，於2015年8月3日起出任西九管理局行政總裁，至2018年8月3日獲政府再度委任，若以任期同樣為3年計算，其任期應至2021年8月。

有報道指西九管理層今早曾召開緊急會議，接替人選仍未定。西九文化區管理局董事局今午亦舉行第92次會議，栢志高仍有出席會議，他仍在網上直播的行政總裁報告部份發言，但其間他未有提及辭職一事。

西九管理局將全球招聘 向政府借調人選作過渡安排

管理局董事局主席唐英年讚揚栢志高先生於過去6年，竭盡所能實現西九文化區項目的發展，又指在他領導下，西九項目由建造階段逐步邁進營運階段，其間亦積極面對各種挑戰，成功展開多個藝術文化項目及工程，故認為栢志高的離任對管理局是一大損失。管理局即將以公開及透明的方式進行全球招聘，物色行政總裁的繼任人選接替栢志高。管理局將會向政府尋求借調人選作為過渡安排，詳情適時公佈。

西九文化區管理局成立後，高層頻頻跳船，未計栢志高，過去跳船的行政總裁已有2人。翻查資料，西九首任的行政總監程少泉於09年6月上任，工作僅7天便以個人理由辭職；其後屬英國人的前行政總裁謝卓飛於10年上任，僅5個月後亦請辭，接替他的行政總裁連納智則接任3年半，其後亦以自身健康及要照顧病重妻子為理由提早離任。另外亦有多名西九高層離任，包括前M+博物館行政總局李立偉2016年約滿離任，另一「老臣子」、在西九任職9年的前表演藝術行政總監茹國烈亦於去年宣佈離任。

屬立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會委員的毛孟靜稱，對今次栢志高提早離任感詫異，她稱上兩名行政總裁不熟本地文化，故相信對此職位感吃力。但栢志高任職政府多年，屬資深公務員，理應熟番本地文化，「連佢都捱唔到，入面真係一團糟。」她指西九項目如「黑洞」，超支金額大得無法計算，「好似永無盡頭咁」，估計有可能是栢提早離任的原因之一，她相信西九要物色下任行政總裁亦難上加難，相信會由本地人出任。

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