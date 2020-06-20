12港人送中︱中聯辦聲言查明「犯罪事實」 警告國安法「利劍高懸」 鄒家成斥中共恫嚇10.1上街港人

12港人涉嫌非法進入內地水域被羈押在深圳，當地公安已報呈檢察院批准逮捕，有網民呼籲10月1日上街聲援12港人，中聯辦今午發稿強調，廣東海警在內地水域查獲12名涉嫌非法越境的港人，經深入調查，已查明相關人員的犯罪事實，並正依法呈請內地司法機關批准逮捕，指違法者須受法律制裁是「人所共知的常識」，反責有「反中亂港勢力」無視案件「事實真相」及港警反對，執意10.1非法上街遊行，嚴正警告「香港國安法利劍高懸，絕不容許亂港者肆意妄為」，力撐政府及港警果斷執法。一直協助家屬的鄒家成斥中共試圖「嚇窒」有意聲援的港人。

12港人關注組要求海事處交出雷達紀錄，證明他們的船隻被內地海警捉拿時，已經離開香港水域，惟當局拒絕，反責協助者之一的朱凱廸作出多種「揣測」。中聯辦今午發表題為《國安法下絕不容許亂港者肆意妄為 確保香港市民歡度國慶和中秋》的講話，堅稱12港人非法越境的犯罪事實清楚，適用法律明確，案件正在依法辦理中，不點名斥有人散佈謠言，「別有用心地散佈和炒作所謂『勾結送中』等謠言，意圖掩蓋其搞亂香港的罪惡行徑，正是他們蠱惑這些非法越境者以身試法、鋌而走險，最終走上歧途、墮入法網，他們才是禍害香港的幕後黑手」。

稱提出釋放12人是「言無法綱、行無底線」

發言人更針對有網民擬10.1聲援放話，指有反中亂港勢力無視上述案件「事實真相」和香港警方的反對，「執意煽動」10月1日發起非法遊行，「甚至提出釋放12名犯罪嫌疑人的荒唐要求，實在是言無法綱、行無底線」，繼而又稱，極少數激進分子還在網上群組策劃所謂「月夕行動」，策動發起暴力衝擊、攻擊警署等行動「對警員進行恐怖襲擊」，形容「這些公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁」，指堅決支持港警依法出手，果斷執法，「絕不容忍任何違法行為滋擾成事」，全力維護公眾安全和公共秩序。

鄒家成：中共咁多年嚟都冇變

一直協助12名港人的鄒家成回覆《蘋果》時斥，中共無疑欲在當局決定是否逮捕12人前「嚇窒」有意聲援的港人，有助製造香港10.1中共建政71周年當日「歌舞昇平的假象」，以免「落佢（中共）面」。對於中聯辦指12人「犯罪事實清楚，適用法律明確」，有未審先判之嫌，鄒直指，無論中共政權說多少遍謊話，都不會影響港人的想法，「只可以話證明中共咁多年嚟都冇變」，強調12人的家屬一直要求被捕者有接見委託律師的權利。

鄒並指， 12人的家屬自警方上周六（26日）指深圳市公安局鹽田分局稍後將向檢察院申請批准逮捕起，「已有一定的心理準備」，兒女將會被內地當局起訴，他呼籲港人10.1繼續上街，「我哋始終相信，越多人關注，反而會令被捕者更安全」，又認為港人對12人的支持會轉化成支持家屬的能量，並向國際展示港人追求民主的聲音。

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