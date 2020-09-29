「太上皇」林大輝︰不合則散

【本報訊】有「太上皇」之稱的港台顧問委員會昨晨開會，顧委會新任主席林大輝會後被問及利君雅事件時漠不關心地說︰「職場上有個常見情況，就係合則來，不合則散。」他說顧委會不負責公務員人事安排，亦不會就個別員工向廣播處長提供意見，他不清楚利君雅工作表現，對於顧委會日後或討論關於利君雅的投訴，「嚟到再講」。

拒評利君雅工作表現

顧委會昨晨開會，本月上任後首次開會的顧委會主席林大輝在會後表示，僅從新聞報道知悉利君雅延長試用期，但公務員員工合約或人事安排不在顧委會範疇內，顧委會並非就個別事件或員工向處長提供意見，他不熟悉公務員機制，故未能評論，又以冷漠語氣說︰「職場上有個常見情況，就係合則來，不合則散，所以我就冇乜特別意見。」

記者問他如何評價利君雅的工作表現，林大輝說不清楚她的具體工作表現，只有其上司或港台才知道，「如我只知佢名字三個字，就話佢表現好與唔好，係唔公平嘅」。對於利君雅提問風格，他說每人做事都有個人風格，「有人彈有人讚，喺香港咁多元化嘅社會係好平常」。

對於針對利君雅的投訴日後或轉交顧委會討論，林大輝僅稱「嚟到再講」，認為港台有800多個員工，若沒有任何批評和讚美並不正常。

港台近期有節目被通訊局發警告，林大輝形容情況不理想，昨日會議上有討論港台《約章》，認為港台須恪守《約章》，「好似揸車唔跟交通規則，唔睇紅綠燈，好易發生意外」。