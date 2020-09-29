懲教拒披露口罩去向　立場投訴成立

【本報訊】今年初武漢肺炎爆發，全港鬧口罩荒，懲教署生產的CSi口罩卻多次流出民間，傳媒及議員一再追問均無結果。網媒立場新聞透過《公開資料守則》向懲教署索取口罩資料，惟被拖延近兩個月才獲回覆，於是向申訴專員公署投訴，公署裁定投訴成立，認為懲教署沒按《公開資料守則》規定行事，情況不理想。

立場新聞昨報道，今年2月透過《公開資料守則》向懲教署索取CSi資料，包括獲分配口罩的非政府組織名單，但懲教署僅用110字簡略回覆，亦無提供名單。立場記者2月中多次致電懲教署公開資料主任，但從來沒人接聽電話，只好以電郵查詢。

申訴署僅建議吸取教訓

報道指出，懲教署3月初始以電郵回覆立場記者，稱正就申請索取資料徵詢法律意見，至3月27日再回覆指索取的資料涉及第三者，所以未能提供。立場向申訴專員公署投訴後，懲教署4月24日才再回覆立場，表示自今年1月起已停止承接物流署以外的口罩定單，相關人員對《公開資料守則》了解不足而出現遺漏，已按機制作出適當跟進。

立場引述申訴專員回覆指已完成調查，確認投訴成立。調查發現懲教署職員沒按《公開資料守則》規定行事，情況不理想，但懲教署4月已作出補救。公署建議懲教署吸取教訓，確保嚴格按守則的要求行事。

本報昨就報道向懲教署查詢，至截稿未獲回覆。《公開資料守則》規定，政府部門處理索取資料申請，處理時間不應超過51天。《鏗鏘集》團隊2月初亦引用《守則》向懲教署及物流署查詢CSi口罩去向被拒，申訴專員上月中亦裁定懲教署違反《守則》。