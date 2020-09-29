放木板雪糕筒堵路 年輕售貨員判160小時社服令

去年12月9日晚上，有示威者在旺角洗衣街及山東街交界一帶堵路，警方其後驅散並拘捕多人。事後三名年輕男女被控阻街，其中一人早前認罪，今被判接受160小時社會服務令。餘下兩人則否認控罪，案件押後至11月17日預審。

案件今在西九龍裁判法院再訊，三名被告依次為17歲曾姓男學生、17歲陳姓無業女子，及20歲售貨員杜灝銘。三人共同被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指他們去年12月9日在旺角洗衣街與山東街交界，陳列木板、道路標筒及其他物件，對上址公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便及危害。

其中杜灝銘早前認罪，辯方今透露其報告內容正面，被告明白守法的重要性，不應藉犯法行為表達訴求。辯方早前求情透露，受阻道路非主要幹道，阻塞時間不長，車輛當時仍可通行，所造成風險不大。主任裁判官羅德泉最終接納報告建議，判處160小時社會服務令。

餘下兩名被告今否認控罪，控方透露有6名證人，沒有警誡供詞，將播放10分鐘案發片段。案件押後至11月17日作審前覆核，兩人續准保釋候訊。

【案件編號：WKCC1567/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！