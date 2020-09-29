去留議會●特稿︱民主派僅保1/3否決權 DQ議員譴責議案稍有閃失或失守

民主派去留問題終塵埃落定。原本有15名民主派議員表明按民調結果定去向，結果因公民黨陳淑莊決定退黨兼不留任，變成只有14人按民調及判斷留任；即使計算專業議政、熱血公民鄭松泰也留任，民主派的議席數目已進一步縮水，就連關鍵的1/3否決權亦岌岌可危。

多次發生DQ事件的第6屆立法會，過去4年絕大部份時間都不足70人。原定今年暑假舉行的立法會換屆選舉，就被港府借疫情為由押後，北京亦在沒有修改《基本法》下，自行決定現屆議會延任一年。

隨著早前建制派陳凱欣，因前工黨劉小麗的選舉呈請得直而失去議席，民主派去留民調完成，14名民主派議員將會留任。連同其他民主派及鄭松泰與陳沛然，非建制派陣營餘21人。而未來一年的議會，連同主席梁君彥在內，最多只有62名議員，其中建制派就有41名。

41建制派 VS 21非建制派

一般而言，以簡單多數定勝負的表決，例如政府法案（建制派何君堯力谷的《基本法》23條立法、大灣區投票）、財政撥款（明日大嶼），建制派向來予取予攜，充其量只有在民主派極力拉布阻撓下，可能被稍稍拖延。

至於須由分組表決定輸贏的議員議案，譬如建制派密謀再推的修改《議事規則》，因民主派在直選和功能組別分別只得11席和10席，而建制派就算失去了陳凱欣，在直選也坐擁17席，功能組別更有23席，故民主派能起的只有拖延作用。

最後一個情況是關乎到政改方案或褫奪議員資格等，分別須經全體議員及出席議員2/3支持才通過的議案，因建制派未達到超過2/3議席而無法通過。值得留意的是，褫奪議員資格的譴責議案須由出席議員2/3支持才通過，建制派議員連同梁君彥在內有41名，只是差1票便跨越足夠門檻，故民主派在來年議會稍有閃失，便告失守。

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