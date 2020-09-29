中區軍用碼頭今閉門移交駐港解放軍 稱「酌情」開放非禁區

中區軍用碼頭今早7時起正式移交駐港解放軍，劃為軍事禁區。特首林鄭月娥表示，因應港府建議，駐軍同意在不影響防務工下，酌情考慮開放碼頭，讓公眾進入非禁區範圍。解放軍駐港部隊則表示，駐軍將在完成必要的準備工作後，才正式啟用碼頭，會適時公佈碼頭開放的具體安排和相應的管理規則。

特區政府與解放軍駐港部隊早上，簽署中區軍用碼頭移交備忘錄。簽署儀式在政府總部閉門舉行，中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、政務司司長張建宗、保安局局長李家超等官員都有出席。政府事前未有向傳媒公佈今日有碼頭移交儀式，僅事後透過政府新聞處發放有關資訊及相片。

林鄭月娥在致辭時表示，軍用碼頭的附屬法例已於去年6月底生效，但碼頭因填海工程延遲移交，碼頭移交後會由駐軍管理，將來軍用碼頭的具體開放安排，屬於駐軍管理軍事設施的防務工作，特區政府尊重駐軍的決定。

林鄭指防務對國家至關重要，市民未經批准不得進入軍事用地，但因應特區政府建議，駐軍同意在不影響防務工作的條件下，酌情考慮開放軍用碼頭，讓公眾進入軍用碼頭的非禁區範圍。駐軍亦進一步採納當局建議，除面向維港的一面外，碼頭其餘三面採用活動欄柵，可打開供市民通行，至於不開放時，行人可在軍用碼頭南面的步行路，繼續使用海濱公園。

解放軍駐港部隊新聞發言人韓鈾表示，考慮到碼頭緊鄰維港南岸海濱長廊，為方便市民，碼頭交付駐軍後，在防務安排允許的條件下，駐軍將開放碼頭部份區域供市民通行。駐軍將在完成必要的準備工作後，正式啟用碼頭，並適時向市民公佈碼頭開放的具體安排和相應的管理規則。碼頭是供軍艦停靠及開展軍事活動的重要設施，對駐軍履行防務職責具有重要意義，市民在使用碼頭時，須尊重碼頭作為軍事用地的性質，並遵守駐軍對於碼頭的管理安排。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！