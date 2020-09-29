教育淪陷︱天主教教育事務處：宗教課本大多在政治爭議未激烈時完成 會考慮各方提議修訂

天主教香港教區出版的宗教及道德教科書「愛國」內容引起社會關注，天主教教育事務處發出文件解釋，指該系列課本早於2008年開始編寫並於2015年完成，大部份在香港政治爭議未如現時激烈時完成，「無論在內容編寫和遣詞用字，均與今天的政治爭議無涉」，該處和屬下的課本編寫小組會認真考慮各方提議，修訂課本和教材。

引起爭議的教科書《星光系列》由天主教教育事務處轄下宗教及道德教育組編寫，其中初中課本形容「耶穌愛國」並引用耶穌熟悉猶太文化和不反對納稅給羅馬統治者為例子；小學課本指「天主給中國人和諧心」和「岳飛精忠報國是受到召叫」；幼稚園課本則要求學生在「__是中國人」的橫線上填上自己的名字，並建議家長讓子女「喜歡自己是天主創造的中國人」。

天主教教育事務處表示，現時約73%天主教小學和63%天主教中學採用《星光系列》課本，該系列課本早於2008年開始編寫，中學三冊和幼稚園三冊在2013年已全部完成，最後完成的是2015年出版的小學六冊，「成書並非這幾年間的事」，大部份都在「香港政治爭議未及目前般激烈的時候完成」，故無論內容編寫和遣詞用字，均與今天的政治爭議無關 。

重申內容非「自創」 按教區會議提出方向編寫

天主教育事務處重申，在課本中引入中華文化並非由該處或編寫小組「自創」，引述1965年梵蒂岡大公會議提出「信仰結合文化」的方向，以及2000年香港教區會議提出「期望天主教將中華文化與天主教的福音精神融合」，並於2006年由該處寫成課程文件，由時任主教陳日君樞機頒佈。該處表示，課程文件內容包括在宗教教育中滲入中華文化，《星光系列》亦是按此文件編寫。

對於課本中的「愛國」內容，天主教育事務處指編寫課本時，低年級課本不必將神學觀一一盡錄，不少解說寫在教師本中，例如小三教師本已列明，教會認為公民對政府的本份包括「愛國及服務國家、選舉的權利和義務、納稅、保衞國家和作建設性批評的權利」，國民亦不應心地狹隘，應同時注意全人類的福祉等。

天主教教育事務處指，最近收到各方的意見和批評，課本需要適時檢視和更新，《星光系列》由開始編寫至今已有十多年，其間社會已經歷不少變化，會認真考慮各方提供的意見，作為日後修訂課本時的參考。

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