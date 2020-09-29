啟德增一工人染疫　地盤派樽

【本報訊】本港疫情反覆，昨新增10宗確診，是自9月20日錄得23宗個案後，確診宗數再錄得雙位數。當中七宗為輸入個案，餘下三宗為本地有關連個案 ，其中金門建築啟德沐泰街地盤再多一名工人（第5072號）確診，該地盤至今有兩人確診。

根據衞生防護中心資料，第5072號43歲男患者居於馬鞍山錦龍苑龍耀閣，9月26日發病，他是第5064號22歲男患者的同事，兩人於金門建築啟德沐泰街地盤工作。中心前日表示，兩名患者與另外八名同事共用地盤休息室用膳和休息，其餘八名同事已隔離檢疫。

業界指體力勞動難戴罩

另外兩宗本地有關連個案分別為居於何文田鴻興閣的第5071號一歲男童，以及居於屯門寶田邨6座的第5075號42歲女子，均於9月26日發病。

至於七宗輸入個案，包括從阿根廷來港的5個月大女嬰，以及由緬甸來港的64歲男子，均有病徵；其他五名沒病徵患者分別來自烏克蘭、印度、法國、英國，以及在灣仔帝盛酒店隔離的菲律賓女子。本港累計有5,076宗確診和疑似個案。

記者昨到金門建築啟德沐泰街地盤視察，發現地盤已停工。有身穿透明「雨衣」及戴口罩的職員在地盤外派發樣本樽，部份地盤工人特意前來領取。多名工人表示擔心，會戴口罩及免與人用膳。但外判工郭先生坦言，部份同事工作期間未有戴口罩，「體力勞動，30幾度戴住個外科口罩，企一陣都濕晒」。邵先生相信確診者非於地盤感染，指公司已規定出入休息室要登記及限人數。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨接受電台訪問時表示，可能因為曾於休息室接觸，情況如同早前葵涌碼頭休息室爆疫，但相信今次範圍較小，暫只有八人接受檢疫，料不會出現大爆發。