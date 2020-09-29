陳同佳出獄後受警保護 PK鄧：考慮其必要性合理性

在台灣涉嫌殺死女友潘曉穎的陳同佳，出獄近一年，至今仍未按承諾赴台自首，更續獲香港警方安排入住安全屋。警務處處長鄧炳強今日（29日）在油尖旺區議會上稱，警方已將陳同佳拘捕及檢控，陳亦已服刑完畢。至於「點解有啲罪告到，有啲罪告唔到，要講證據。」

鄧炳強在會後多番被記者追問警方續保護陳同佳的原因、以至會否予人「包庇殺人犯」之感。鄧初時僅稱個別案件涉行動細節為由，不便透露，隨後補充指，個別社會人士是否受保護，須經風險評估，並考慮其必要性、合理性和相稱性。

12港人送中 鄧：警正調查有否涉跨境罪案

對於12名港人至今仍遭中國公安扣押，鄧炳強表示，內地若有作拘留或逮捕，會根據相互通報機制通知警方，警方亦會通知家人；對於有家屬報警及提出福利事宜，警方亦已轉介入境處跟進。

他表示，現時警方正調查有否涉及跨境罪案，包括有否人員安排串謀協助疑犯潛逃。他重申，警方最後獲得的消息，是他們已被羈押，內地當局將會逮捕；而內地當局一旦進行逮捕，按機制會再通知警方，屆時會再通知其家屬。

警改傳媒定義

PK鄧：8月一行動讓部份傳媒入封鎖區引發討論

至於警隊修改通例下傳媒定義，鄧炳強表示，通例屬警隊內部指引，亦因應8月一個行動曾讓部份傳媒進入封鎖區，與部份傳媒和組織討論時，知悉有不同意見，包括欠缺客觀準則，因而應有關意見修改「內部指引」。

鄧指，實行前有「通知」四個傳媒協會，亦有與「不同媒體」討論指引修改原因、目的和修改內容。

稱鼓吹參與未經批准遊行是「與全港人對着幹」

另外，鄧在區議會上，被問到市民10.1當日可否外出消費，他指已有組織向警方申請於當日遊行，但基於公共衞生及公共安全秩序理由反對。他期望當日不要有人非法集會 :「只要冇人出嚟非法集會同遊行，你同你嘅朋友可以好安樂咁周街去，喺限聚令之下進行你嘅消費同活動。」

鄧炳強在會後重申，參與未經批准遊行是違法。他留意到網上有人鼓吹參與未經批准遊行及使用暴力攻擊警務人員，他形容有關行為是「與全香港人對着幹」，強調警方會嚴正執法，「犯法，去到天腳底都會拉你。」

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