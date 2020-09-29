去留議會︱葉建源稱會員冀續任抗政權針對：民主派全撤議會等同立法權拱手讓建制派

教協理事會常務會議昨晚（28日）會議按會員民調結果及權衡輕重後，通過支持現屆立法會代表、教協副會長葉建源續任一年。葉建源今天（29日）在電台節目指，民調結果顯示會員意向非常清晰，認為教協的相關內部民調已有足夠代表性，並指教育界近年成為政權針對對象，會員有較重的危險意識，稱不少會員去信教協希望他續任，維護教育界，認為一旦離開議會，等同將立法權和監察權，向建制派拱手相讓，是危險做法。

教協本月14至20日以電話訪問3,422位會員，結果約6成會員「支持」現屆立會代表、教協副會長葉建源留任一年，不支持的則為約3成1。葉建源今天指，教協會員意見若非如此強烈，若只是「五五波」，都會參考民主黨的民調結果才定去留，但由於會員意見強烈，因此已可作出決定，強調今次是尋求額外授權，亦有足夠代表性去解決法理問題。

葉建源指，民主派在議會本身已屬少數，假設民調結果決定民主派議員離開，將會帶來非常大的影響，而民主派縱然是少數，但相信當有一定人數，仍可阻止較多惡法通過。

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