國安法3個月︱11中港官被制裁 「香港製造」標籤被禁 港如慢鏡死亡

全國人大常委會繞過香港立法會實施「港版國安法」，香港國際地位大地震，《國安法》實施3個月以來，多國先後宣佈暫停與香港的逃犯移交協議，美國制裁中港官員，並取消香港的特殊待遇。雖然港府死撐美國制裁對香港影響有限，但有經濟學者認為，若美國金融制裁進一步危及香港轉口貿易及股票市場就會變得「大鑊」，認為在中美敵對下，難有明朗因素，香港如同「爆煲前的日本」，恐會「慢慢衰落、慢慢變成冇咁重要嘅地方」。

記者 梁穎妍

至少7國終止與港引渡協議

《國安法》今年7月1日生效後，原本與香港簽署了引渡協議的20個國家中有8個國家，即澳洲、芬蘭、加拿大、德國、英國、美國、新西蘭及法國，先後宣佈終止與港的引渡協議，美國更進一步制裁11名中港官員，限制軍民兩用技術出口，更取消香港的特殊待遇，停止豁免國際船運利得稅、限制香港出口到美國的產品不得使用「香港製造」標籤等。

三大評級機構之一的惠譽曾於今年4月下調香港評級至與中國僅差一級的「AA-」，但其亞太區主權評級高級董事費安德於9月初指出，決定評級因素包括香港能否繼續維持高度自治、實施獨立財政政策、擁有開放的資本賬戶、維持與美元掛鈎的聯匯制度等，有關因素令香港的評級及展望得以維持。

特區政府與建制派回應美方行動的論調，都是指美國沒有為香港提供任何單方面優惠，反而美國在港10年累計賺取近3,000億美元貿易順差，認為美國製造貿易壁壘，美國也同樣受苦，但對香港影響有限，亦都一再重申「港版國安法」只影響一小部份人，一般商業行為不會受影響。

與此同時，雖然港府官員對制裁不以為然，但不少行會成員已受影響，如召集人陳智思被美資銀行關閉戶口、自由黨張宇人的太太與子女開立銀行戶口方面有困難，新民黨葉劉淑儀則指正準備預防措施，包括變賣在美資產。

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平接受《蘋果》電話訪問時反駁指，外資對《國安法》的取態及應對措施，包括是否撤資等是難以觀察，但他強調對外資而言，「唔係驚咗《國安法》」，而是怕香港變成普通內地城市，但營商成本較內地高，「越嚟越似上面，人哋咪唔嚟囉，香港（以往）咁成功係因為全世界都想嚟，同時吸引人才嘅地方亦都係（變得）冇咁吸引，不過唔係下個月、下年睇到嘅嘢嚟」。

倘香港交內地稅 貨物轉口美國「甘」好多

短期看來對香港影響不大的措施，長遠而言可能如慢鏡死亡，《國安法》觸動外國制裁香港，曾分析指，美國的制裁措施是否觸動香港經濟大動脈視乎是否影響香港轉口貿易，「內地直接賣去美國要交多啲稅，當香港出（口）交少好多稅，而家仲有呢個作用」，他舉例指，美國禁止「香港製造」標籤，但毋須有關商品繳交與內地出口貨品相同的稅項，「下一步香港要交內地稅，（貨物）要轉口到美國，咁就『甘』好多」，必然危及香港轉口港地位。

其次是措施會否直接影響香港金融市場，曾指出，香港為細小經濟體，但卻是國際金融中心，惟香港股票市場買賣「佔百分之九十係內地公司」，不論美國採取措施不鼓勵購買與內地有關公司的股票，或直接制裁中國相關公司，香港股市都首當其衝，「好似美國搞TikTok咁，針對內地企業自然影響埋香港股票市場，令到少咗人嚟香港投資，（香港市場）變成徹底為內地服務」，若美國盟友跟從美方取態打擊內地企業，則會進一步影響香港金融中心角色。

料踢出SWIFT「排到好後」

至於美國會否加強制裁，危及香港聯繫匯率或將香港踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統，禁止港銀進行美元清算，曾國平表示，大國採取制裁行動一般不會急速進行，「通常做法係制裁個別官員同啲細微位，先有得傾，有籌碼」。他指美國亦曾以核問題對伊朗發起金融制裁，SWIFT曾兩度封鎖伊朗銀行，「但呢個step去到好後，伊朗係製造核武先會出嘅招，唔係冇可能，但排到好後」。

特區政府再度吹捧融合大灣區經濟計劃，香港依靠內地是否能保住經濟，持續發展？曾國平直言，內地暫仍有能力向香港「泵水」，但對香港而言，若失去作為內地對外橋樑角色就已失去意義，「香港特別之處唔係對內係對外」，加上內地疫情緩和，經濟卻不見明顯反彈，故曾評估，香港經濟狀況展望整體而言較為悲觀。

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