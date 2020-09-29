去留議會︱去留之爭非敵我矛盾 羅冠聰籲重點在如何加強抗爭力度

民主派去留問題或隨民調結果出台、各路人馬表明心迹而告終，惟雙方陣營心結未知是否就此而解。前議員、香港眾志創黨主席羅冠聰撰文，指出「去留之爭」屬「陣營內部矛盾」而非「敵我矛盾」，一旦標籤文化延續恐對民主政治傷害較去或留更深。他強調，「更重要的是如何加強抗爭力度，如何不同層面向政府施壓。」

流亡海外、專注國際連結的羅冠聰早在去留爭議之初發文，形容民主派去留問題為「並非是國際間關注的問題」。

憂標籤文化延續 對民主政治傷害更深

今日（29日）去留問題終於有定案，羅亦透過社交網站發文，指出「我覺得無論結果如何，這場爭議必然是屬於『陣營內部矛盾』，而非去到『敵我矛盾』的層次」，「將貼標籤的文化延續在這場論爭中，其對香港民主政治的傷害，一定比去或留所造成的負面影響大。」

他繼而提到，選擇不留任的人民力量陳志全、議會陣線朱凱廸和剛退黨的公民黨陳淑莊，是他極敬重的同道，「尤其是在議會期間合作無間的阿廸、慢必，我對他們的信任甚至會去到無條件支持他們所有決定。」

對於將會留任的工黨張超雄、專業議政邵家臻和民主黨許智峯，羅表示3人「都是我心目中優秀的議員，在殘缺的議會內仍然有具說服力的影響以及位置。」

留在議會應有更強牽制力 讓市民理解決定

他強調，去或留或許是「層次上的分別」，「實際上更重要的是如何加強抗爭力度，如何不同層面向政府施壓」，舉例稱若留在議會仍「行禮如儀」，則「被唾棄也是正常」，相反留在議會「有更強的牽制力，我相信市民也是會更能理解現在所做的決定。」

他指出，目前有更多更重要的事要處理，他對在抗爭層面放軟手腳的民主派也有很多不滿，不過「我的角色就是要以身作則，讓自己的努力去推動改變，去令市民對政治人物的付出和素養都有一定要求，從而令這些不達標的議員感受到壓力。」

最後他表示，「決定去向後，挑戰才是真正開始」，「這條民主路，我們還是要大家一起走。」

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