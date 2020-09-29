武漢肺炎︱N班幼童首踏足校園 校長籲家長準備額外口罩供哭喊後替換

全港幼稚園首度全面復課，普遍學前預備班（N班）屬首次踏足校園，香港靈糧堂幼稚園全線分校採取分班、分時段上學，總校長陳曾建樂指，幼兒與家長分離才是真正挑戰，難免嚎哭滿臉涕流，因此首五天上學將有家長陪同，並分兩段時間上課各一小時：「會頻密換口罩，小朋友喊一定有口水鼻涕眼淚，我們額外請家長多帶五個口罩。」現時學校有近百盒口罩，整個疫情校方額外花數萬元於防疫工夫。

靈糧堂秀德幼稚園在校門以「吹波波」，老師用手偶作歡迎儀式，冀加強幼童上學動機；首天全校復課，於8時15分開始讓學生進校。該校共有約六百名學生，將採取分組上學：N班、幼兒班（K1）各有家長陪同上一小時，上下午班並分開兩個不同時段上學，中間有半小時淸㓗時間；至於低班（K2）、高班（K3）則各分一半學生，輪流隔天上學至十月底。

N班家長：早教兩歲仔防疫

任職會計的周太，兒子就讀N 班，早已教他防疫措施：「已經教了他，自己去厠所，點樣戴口罩。」她坦言不算擔心幼兒互相「攬頭攬頸」，指學校「小班」，約12人對兩老師的比例可接受。「他先前有上網授堂，大約也知道返學，在電腦見過老師，知道今日真正返學，見真正老師。」

徐太的兒子分別就讀K3、K2，她為不用再停課「困獸鬥」感高興：「有教他們要搓手，不要亂摸眼耳口鼻，真係好痕便要先搓手。」

葉太女兒就讀N班，坦言有擔心疫情尚末平穩，不過學校有措施令小朋友不會時常脱口罩：「看新聞，疫情疑似減退，既然大家可以出街，又可以返工，我相信返學無大問題；我有教她不要摸自己的口罩，你知道小朋友一定熱情，有教她可以行近些，但唔可以攬錫。」

至於李太，分別有兩名就K3和K2的兒子，由於長子已報考多間直資、私校，停課期間額外花近萬元安排網授課，由外籍老師每星期四次「面對面」上英文，還有半小時結他課程、學校網課等，每日平均上堂兩小時：「本身我的小朋友愛學習，是他要求的，（今個星期）開始上中文班，他也覺得太少。」不過，她始終覺得學校的群體生活，卻不是網授可以比擬。

業主調整租金

疫情下不少幼稚園抵不住貴租而結業。該校位於私宅內，校方指業主有調整租金，惟不允透露業主減租幅度，指校舍較商舖租金便宜，因此租金負擔不算大壓力。

陳曾建樂感激家教會協助校方添置防疫用品，像每一課室外的自動感應消毒器；為配合教學與防疫，單是角色扮演的道具也特別增加幾套；課室沒有膠板，以每枱各學生分隔距離更有效安排上課。

校長料N班退學潮止

陳曾建樂續指，停課期間有5至10%的N班家長因擔心疫情退學，不過，臨近復課卻又增加報名人數，指候補名單的人數已填補早前退學空缺，當中不少屬已退學學生想重返校園。現時該校約有一至兩名學生，堅持「零確診」個案才復課。

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