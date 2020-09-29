宗教活動或放寬　黃大仙祠重開

【本報訊】臨近10.1日 ，不少愛國團體均會舉辦大型慶祝活動表忠，據了解，港府正探討可否放寬個別團體活動人數或豁免宗教活動的限制。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為目前仍有源頭不明個案，提醒不應舉辦大型活動。而因應政府或放寬宗教活動限制，嗇色園昨率先宣佈10月4日重開黃大仙祠。

《星島日報》及無綫新聞引述消息，指政府考慮最快本周五放寬社交距離措施；當局暫只探討豁免宗教活動及放寬個別團體活動限制，但限聚令屬意繼續維持四人。

許樹昌認為疫情未算穩定，暫不應放寬食肆限制等措施，大型活動更不應舉辦。至於宗教聚會則可考慮局部放寬，但人數宜限制在20至50人，且要坐得疏落。行會成員林正財亦同意放寬宗教活動限制，但活動期間市民不可除口罩。

健康碼初期僅限探親經商

嗇色園昨率先宣佈，黃大仙祠10月4日重開，開放時間為每日早上7時半至下午4時半；太歲元辰殿的開放時間則為每天早上8時至下午4時半，惟對外宗教活動就繼續暫停直至另行通知。

另外，建制議員近日不斷施壓要求盡快推出健康碼，政務司長張建宗昨在財委會上指，相信10.1假期前香港較難與內地恢復通關，但政府正籌備，包括完成健康碼系統測試，強調初期只限探親及商務往來等，「但旅遊就唔得……每日有上限，唔可以一開始做太多，廣東省都希望小步子起。」

有議員要求健康碼的病毒檢測價錢降至每次100元以下，張指私人市場檢測能力已大大提高，當局正探討資助家庭團聚的基層市民檢測的可行性。