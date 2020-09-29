利君雅傳接受延長試用期 港台兩日收1.3萬嘉許電郵

香港電台《視點31》主持利君雅罕有被延長試用期120日，並重啟對她投訴的調查，利君雅須在今日（29日）內回覆是否接受管方有關決定，否則視作即時離職。

《蘋果》獲悉，利君雅決定接受試用期被延長，暫時會如常上班。港台節目製作人員工會則指，利君雅的工作安排無被叫停。港台發言人回覆說，不評論個別員工的個人決定。據了解，港台在短短兩天內收到至少1.3萬個讚賞利君雅的電郵。《蘋果》向利君雅查詢，她婉拒回應事件。

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投訴調查按常理須在120天內完成

據了解，管方內部將在延長她的試用期120天內，重啟針對她的投訴調查，按常理調查須在120天內完成，否則須按相關公務員機制，再向公務員事務局申請延長利君雅的試用，但須提供合理原因，故利君雅的試用期未必被「無限期」延長。

據悉，利君雅上周三收信，只得不足7天讓她決定去留。事件傳出後，有網民發起支持利君雅的行動和聯署，據了解，港台在短短兩天內收到至少1.3萬個讚賞利君雅的電郵。

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