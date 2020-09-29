返工企4.5小時才可休息

【本報訊】唐記包點的獎金並不易掙，工友每日返工都要「罰企」。一直投入為收銀員爭取椅子運動的藝術家程展緯，三年前留意到唐記包點員工用餐時間不足，以及需長時間站立。事隔三年，唐記包點員工用膳時間不變，亦非每名收銀員的位置都有座椅。程展緯認為，若僱主未能安排椅子，應為員工提供休息時間作補償，呼籲正面看待員工休息時間。

服務行業從業員長期站立問題在社會討論多時，但一直未有法律規管。本報觀察過多間唐記包點分店，發現大多分店都沒有為收銀員提供椅子。唐記包點表示，若收銀處未有椅子，後場有摺凳予同事休息；至於何時為休息時間，唐記包點聲稱，工作十小時的員工會得到一小時用膳和休息時間，工作九小時員工可享45分鐘休息時間。

不過，有員工向本報提供的更表顯示，以一名上班九小時的晚更員工為例，下午2時半上班，3時正就輪流吃午餐30分鐘，然後等到晚上8時始輪流食晚餐15分鐘。換言之，若員工3時半吃完午餐，需站立工作4.5小時才可休息。唐記亦承認員工休息和吃飯時間不定，需要輪流等候。

勞工處2017年《預防長時間站立引致健康危害的風險評估》建議僱主安排長時間站立工作的員工，每工作兩至三小時，坐下放鬆10至15分鐘、在工作位置提供座椅等，但指引並無法律效力。

用膳僅15分鐘

程展緯留意到唐記包點店面細小，員工亦「一埋位就做唔停」，理解該公司未能為員工提供椅子，但認為應參考勞工處指引，讓員工每工作兩至三小時有15分鐘休息時間作補償，呼籲僱主正面看待員工休息時間，「同事充咗電返嚟會做得好啲」。

飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興亦留意到唐記包點店面狹窄，恐連員工休息室都未能提供，若只有半小時用膳時間，扣除員工要外出買飯等時間，實際上只有15分鐘用膳，形容是「倒啲嘢落胃」，情況不理想。

何鴻興指飲食業常要求員工在繁忙的用餐時間前後吃飯，因此員工往往上班不久或接近下班時間才可用膳。他認為將休息和吃飯時間分開是較為人道做法，可避免員工長時間工作。