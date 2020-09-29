去留議會︱梁君彥歡迎14名民主派按民調留任 冀「務實啲」做好工作

立法會主席梁君彥今午回應14名參與民調的民主派議員願意留任一年時稱，歡迎議員繼續履行憲制責任，希望他們繼續在監察政府方面「做好正當嘅工作」，又指在疫情、經濟、民生問題方面，都需要議員齊心合力做好工作，解決香港面對的困難，認為議員如何處理議會工作有自己的做法，他則希望議員能「務實啲」為香港做好工作。

對於陳志全、朱凱廸、陳淑莊先後表明不會留任，加上區諾軒、范國威、陳凱欣早前先後被DQ，立法會將前所未有地出現多達6個議席空缺，立法會運作會否受到影響？梁君彥未有正面評論，只稱立法會越多人手，工作越好，他希望因不同原因離開立法會的議員，未來可以繼續為香港做多些事。

對於政府應否盡快進行立法會補選，他稱要由政府自行決定，指政府早前已稱在疫情下，未來一年都未必舉行補選。

他並稱，立法會要求離任議員14日內遷出立法會議辦，是現有的安排，明天將向離任以及留任的議員發放4年的約滿酬金。

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